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Владимир Косой и Павел Степанов

Трасса М-12: поворот на Восток и разгон для экономики

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Автомобильная дорога М-12 «Москва — Казань» — один из крупнейших инфраструктурных проектов в России, реализуется согласно «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Трасса протяженностью 811 км будет начинаться от МКАД (в месте пересечения с Северо-Восточной хордой), а затем пройдет через Ногинск, Орехово-Зуево, Владимир, Арзамас, Канаш и закончится в селе Шали недалеко от Казани. Дорога пройдет в стороне от таких крупных городов, как Нижний Новгород и Чебоксары, однако они будут обеспечены подъездами к скоростной трассе. Кроме того, к югу от Казани будет построен новый мост через Волгу.

Реализацией проекта занимается Государственная компания «Российские автомобильные дороги». В ее ведении находится большая часть платных автомобильных дорог России, и трасса М-12 тоже будет платной. Заплатив деньги, пользователь получит возможность двигаться на всем протяжении четырех-шестиполосной скоростной автодороги с разрешенной скоростью 110 км/ч. Альтернативная бесплатная М-7 «Волга» является четырехполосной только до Нижнего Новгорода, при этом она заходит в большое количество населенных пунктов. На отдельных участках образуются регулярные дорожные заторы, а скоростной режим ограничивается до 60–90 км/ч в зависимости от участка.

Как результат, время в пути от Москвы до Казани по М-12 сократится с 12 до шести с половиной часов, а от Москвы до Владимира — с четырех до двух часов.

Речь о необходимости скоростной автомобильной дороги на Восток шла в течение последних десяти лет, однако к активной фазе строительства перешли только в 2021 году. Движение на большем участке трассы будет запущено в максимально сжатые сроки — к концу 2023 года. Крупномасштабный проект будет реализован фактически за три года (2021–2023), что беспрецедентно для современной России. Сопоставимый с М-12 автодорожный проект — трасса М-11 «Нева» (669 км) — активно строилась в период с 2010 по 2019 годы. При этом участок трассы «обход Твери» еще не готов, его строительство запланировано на 2022–2024 годы. То есть М-12 будет реализована в четыре раза быстрее. Для ускоренного строительства трассу «Москва — Казань» разбили на девять этапов, которые реализуются практически одновременно.

Новая автомобильная дорога свяжет скоростным сообщением крупные города Центральной России и Поволжья, также трасса даст возможность отправки грузов в восточном направлении. Речь идет как о внутрироссийских грузоперевозках — на Урал и в Сибирь, так и об экспортных направлениях — Казахстан, страны Средней Азии и даже Китай — об этом говорит прогнозируемый трафик на дороге.

Обычно на крупных федеральных трассах (в том числе на платных и скоростных) личные автомобили составляют примерно 2/3 всего потока и только треть приходится на грузовики. С М-12 ситуация иная: интенсивность движения по трассе составит около 22 тыс. автомобилей в сутки, и менее половины из них составят легковые транспортные средства, то есть скоростная дорога будет иметь преимущественно грузовую специализацию. Тем не менее в зоне влияния трассы проживает намного больше россиян, чем на пути М-11 «Нева».

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Необходимо отметить значение строительства дороги для «поворота на восток», который Россия вынуждена делать в свете политических изменений. Экономические связи, как ожидается, в ближайшие годы будут укрепляться преимущественно на этом направлении. К тому же трасса поможет в значительной мере раскрыть туристический потенциал регионов, через которые она проходит: Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан.

Таким образом, сжатые сроки реализации проекта М-12 «Москва — Казань» оправдывают отсутствие частных инвестиций в проект: так страна быстрее начнет получать экономический эффект от создания новой транспортной артерии.

Уже сейчас реализуются мероприятия по продлению трассы «Москва — Казань» до Екатеринбурга. Частично это будет сделано за счет реконструкции М-7 «Волга» на участке Казань — Дюртюли (город в Республике Башкортостан). Однако будет построен и совершенно новый скоростной участок Дюртюли — Ачит (поселок в Свердловской области) протяженностью 276 км. Большая часть работ будет завершена к 2024 году. Это означает, что будет построен ключевой для страны автомобильный коридор Санкт-Петербург — Москва — Казань — Екатеринбург, важнейшим элементом которого станет как раз М-12. За Екатеринбургом возможно продление скоростного автомобильного коридора на Казахстан или за Урал.

Однако проекты такого масштаба, как М-12, важны не только с точки зрения развития транспортной системы, но и для поддержания внутреннего спроса в российской экономике в условиях беспрецедентного санкционного давления. Крупные инвестиционные проекты обеспечивают прирост экономики как в период их стройки, так и во время эксплуатации. В среднем один рубль вложений в инфраструктурный «мегапроект» приносит порядка четырех рублей ВВП и около 0,4 руб. дополнительных бюджетных доходов. Тем самым реализация проекта «Москва — Казань» за период стройки и 20 лет эксплуатации обеспечит прирост ВВП на 2 трлн руб., а доходов бюджетов — на 364 млрд руб. Из них примерно 40% — это эффекты на стадии строительства за счет «разгона» строительной и смежных отраслей.

Об авторах
Владимир Косой Владимир Косой президент Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Павел Степанов Павел Степанов руководитель проектов ЦЭИ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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