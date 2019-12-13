ФСБ задержала в Москве пятерых готовивших теракты членов ИГ

У задержанных изъяты автомат Калашникова, пистолет, боеприпасы и самодельное взрывное устройство

Видео: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Москве пятерых членов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), готовивших теракты. По данным спецслужбы, в состав группы входили двое граждан России и трое уроженцев стран Центральной Азии.

У задержанных изъяты автомат Калашникова, пистолет, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Кроме того, по данным ФСБ, у задержанных изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, все пятеро взяты под стражу, ФСБ продолжает проведение следственных и оперативно-разыскных действий.

В ноябре спецслужба сообщала о задержании в Московском регионе вербовщиков ИГ, а также главарей и членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».