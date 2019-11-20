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ФСБ сообщила о задержании трех вербовщиков ИГ в Московском регионе

В Московском регионе задержали трех вербовщиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, с 2014 года по настоящее время члены ИГ занимались вербовкой жителей столицы и Московской области и организацией отправки рекрутов в Сирию, где те вступали в боевые действия на стороне террористических группировок, а также оказывали прочее содействие боевикам.

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ, во время задержания обнаружили фальшивые деньги, несколько поддельных паспортов, средства связи и электронные носители информации, которые использовали в своей деятельности вербовщики. В ведомстве также сообщили, что против задержанных возбудили уголовное дело о преступлениях террористического характера.

В начале ноября этого года в Дагестане задержали двух сторонников ИГ, собиравших средства для финансирования деятельности террористов. По данным ФСБ, с помощью переводов по платежным системам и на банковские карты у них получилось собрать не менее 10 млн руб.

Теги: ФСБ, террористы
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