Глава ФСБ сообщил о недопущении терактов в 2019 году

Глава ФСБ сообщил о недопущении терактов в 2019 году

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в 2019 году спецслужбы смогли не допустить террористических актов в России. Его слова с заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) передает ТАСС.

«Скоординированные действия силовых структур позволили предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов», — сказал он.

На заседании отмечалось, что в России в этом году предотвратили 50 преступлений террористической направленности.

Бортников указал, что в ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий силовики нейтрализовали «32 бандитов, в том числе девять главарей, задержали 41 бандлидера, 241 боевика и 606 пособников».

По словам Бортникова, в 2019 году на территории России спецслужбы обнаружили 78 законспирированных ячеек террористов, которые действовали в разных регионах. Бортников отметил, что они планировали «совершение терактов и нападения на сотрудников правоохранительных органов».