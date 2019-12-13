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В Сети появилось видео крупного пожара на складе с тканями в Москве
Огонь охватил 7 тыс. кв. м. Пожар тушат вертолеты МЧС

Видео: предоставлено РБК

На юге Москвы произошел пожар на складе с тканями. На кадрах, которые прислал читатель РБК, видно, как здание объято огнем и над ним поднимается густой черный дым.

Склад с тканями на Варшавском шоссе загорелся днем 13 декабря на площади 7 тыс. кв. м. В здании взорвались газовые баллоны, его крыша частично обрушилась. По данным МЧС, при тушении один из пожарных сломал ногу.

Общество
Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 7 тыс. кв. м

На месте происшествия работают два вертолета, более 120 пожарных и 42 единицы техники.

В районе пожара на Варшавском шоссе затруднено движение транспорта. Спасатели рекомендуют выбирать пути объезда.

Фотогалерея 
Пожар на складе на Варшавском шоссе в Москве. Фоторепортаж

Автор: Виктория Полякова
Теги: пожар, склад, Москва
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