В Сети появилось видео крупного пожара на складе с тканями в Москве

В Сети появилось видео крупного пожара на складе с тканями в Москве

Огонь охватил 7 тыс. кв. м. Пожар тушат вертолеты МЧС

Видео: предоставлено РБК

На юге Москвы произошел пожар на складе с тканями. На кадрах, которые прислал читатель РБК, видно, как здание объято огнем и над ним поднимается густой черный дым.

Склад с тканями на Варшавском шоссе загорелся днем 13 декабря на площади 7 тыс. кв. м. В здании взорвались газовые баллоны, его крыша частично обрушилась. По данным МЧС, при тушении один из пожарных сломал ногу.

На месте происшествия работают два вертолета, более 120 пожарных и 42 единицы техники.