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В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями
Здание горит на площади 3 тыс. кв. м, внутри взрываются газовые баллоны. На борьбу с пожаром МЧС направило вертолеты

Видео: msk_today / VK

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

По данным МЧС, загорелось здание в столичном районе Чертаново, по адресу: Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2, близ станции метро Пражская. По этому адресу, как указано на сайте, расположен торговый центра «Варшавка мебель». «Возгорание за нашим зданием, там промзона», — сообщили РБК в ТЦ «Варшавка мебель».

В горящем здании периодически происходят хлопки, сообщили РБК в управлении МЧС. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о том, что в здании начали разрываться газовые баллоны. Кровля здания частично обрушилась.

При тушении огня пострадал пожарный. «Пожарный получил перелом голени в результате тушения, передан медикам, госпитализирован», — сообщил РБК представитель ведомства. По его словам, на месте работают два вертолета Московского авиационного центра.

«На месте работает передвижная лаборатория с целью исследования на предмет превышения ПДК вредных частиц продуктов горения», — отметил представитель управления.

В МЧС отмечают, что в районе пожара на Варшавском шоссе затруднено движение транспорта. Спасатели рекомендуют выбирать пути объезда и не создавать помех для работающей техники.

Авторы: Любовь Порываева, Георгий Тадтаев
Теги: пожар, склад
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