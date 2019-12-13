Общество , 13 дек, 14:43
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Пожар на складе на Варшавском шоссе в Москве. Фоторепортаж
13 декабря на складе тканей на Варшавском шоссе на юге столицы произошел крупный пожар. Его площадь достигла 7 тыс. кв. м. В здании обрушились перекрытия. В тушении участвуют вертолеты
Первые сообщения о пожаре появились около полудня
Загорелся склад с тканями недалеко от станции метро «Пражская» рядом с торговым центром «Варшавка мебель»
К двум часам дня площадь пожара достигла 7 тыс. кв. м
К тушению привлекли 120 человек, более 40 единиц техники, в том числе два вертолета
В здании начали взрываться газовые баллоны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах
Движение в районе пожара затруднено
На складе обрушились перекрытия на площади 300 кв. м
Пострадал один пожарный, его с переломом голени доставили в больницу
Для контроля за содержанием вредных веществ в воздухе на место направили передвижную лабораторию московского главка МЧС