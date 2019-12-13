Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 7 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 7 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе с тканями на Варшавском шоссе в Москве увеличилась до 7 тыс. кв. м, сообщили в МЧС. В здании обрушились перекрытия на площади 400 кв. м.

С огнем борются более 120 пожарных, 42 единицы техники. В воздухе находятся два вертолета Московского авиационного центра. МЧС прислало лабораторию для того, чтобы оценить содержание вредных частиц в воздухе. «На данный момент превышение ПДК в атмосферном воздухе в районе пожара не выявлено», — сообщили в ведомстве.

Видео: предоставлено РБК

В МЧС сообщают, что горит здание по адресу Варшавское шоссе, д. 129, к. 2. В расположенном по этому адресу торговом центре сообщили РБК, что горит соседнее здание. Глава управы Чертаново Центральное Владимир Михеев в своем Facebook уточнил, что адрес горящего здания — улица Подольских курсантов, 5. «Горит складское здание, эвакуировано около 40 человек», — сообщил он.