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Счетная палата предупредила о риске недостижения цели по росту населения
Аудиторы ведомства зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль населения четвертый год подряд
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Счетная палата России предупредила о риске не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны. Такой вывод содержится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения о ходе исполнения федерального бюджета за январь—сентябрь 2019 года.

В документ сказано, что численность населения в России на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн. человек. Это на 52,5 тыс. человек меньше по сравнению с началом года. При этом миграционный прирост населения компенсировал естественную убыль лишь на 76%, констатирует ведомство.

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В докладе отмечается, что за период с января по август родилось 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс. человек (минус 7,8%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число умерших за этот же период (1 213,5 тыс. человек) по сравнению с годом ранее сократилось на 33,7 тыс. человек, или на 2,7%.

Аудиторы констатируют, что естественная убыль населения в январе — августе 2019 года приблизилась к значению показателя в целом за 2018 год. При этом естественный прирост был зафиксирован лишь 17 регионах, в то время как в прошлом году он был в 20 регионах России.

«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — сказано в докладе.

Национальный проект «Демография», рассчитанный на период с 2019 по 2024 годы, ставит своей целью увеличение суммарного коэффициента рождаемости
(до 1,7 детей на одну женщину), а также снижение смертности населения старше трудоспособного возраста.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Счетная палата, демография
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