В аэропорту Шереметьево установили курилки у терминалов

Семь оснащенных вытяжками и инфракрасными обогревателями курительных павильонов открыли для пассажиров Шереметьево на привокзальных площадях терминалов B, D, E и F. Одновременно павильоном могут пользоваться 14 человек

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В столичном аэропорту Шереметьево произвели монтаж семи уличных павильонов для курения. Они открыты на привокзальных площадях терминалов B, D, E и F.​ Об этом говорится в сообщении столичного аэропорта, поступившем в РБК.

Специальные будки расположены на улице на расстоянии более 15 м от входов в здания комплекса, чего требует федеральный закон. Конструкции выполнены из алюминиевого профиля и композитных материалов, в них установлены закаленные стекла. Каждый павильон оснастили вентиляционными системами с фильтрами, нейтрализующими табачный дым, инфракрасными обогревателями, терморегуляторами, а также с датчиками присутствия, которые регулируют уровень освещения и вентиляции.

Такая мера, заметили в пресс-службе Шереметьево, должна создать удобные условия для курящих пассажиров, защитить их от дождя, снега и холода. Кроме того, павильоны обеспечивают дополнительную защиту некурящих пассажиров от воздействия табачного дыма.

Установкой павильонов занималась компания «Место для курения». Согласно документации на сайте госзакупок стоимость контракта составила 3,93 млн руб. Первоначальный срок окончания работ был установлен на 30 сентября, позже в Шереметьево сообщили, что график немного сдвинулся.

Действующий с 2013 года закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает курение в помещениях аэропортов, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 м от входов в общественные здания. Нарушителей могут оштрафовать на сумму до 1,5 тыс. руб.