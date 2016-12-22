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В аэропорту Шереметьево установили курилки у терминалов
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В аэропорту Шереметьево установили курилки у терминалов
Общество, 14:32
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В аэропорту Шереметьево установили курилки у терминалов
Семь оснащенных вытяжками и инфракрасными обогревателями курительных павильонов открыли для пассажиров Шереметьево на привокзальных площадях терминалов B, D, E и F. Одновременно павильоном могут пользоваться 14 человек
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В столичном аэропорту Шереметьево произвели монтаж семи уличных павильонов для курения. Они открыты на привокзальных площадях терминалов B, D, E и F.​ Об этом говорится в сообщении столичного аэропорта, поступившем в РБК.

Специальные будки расположены на улице на расстоянии более 15 м от входов в здания комплекса, чего требует федеральный закон. Конструкции выполнены из алюминиевого профиля и композитных материалов, в них установлены закаленные стекла. Каждый павильон оснастили вентиляционными системами с фильтрами, нейтрализующими табачный дым, инфракрасными обогревателями, терморегуляторами, а также с датчиками присутствия, которые регулируют уровень освещения и вентиляции.

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Такая мера, заметили в пресс-службе Шереметьево, должна создать удобные условия для курящих пассажиров, защитить их от дождя, снега и холода. Кроме того, павильоны обеспечивают дополнительную защиту некурящих пассажиров от воздействия табачного дыма.

Шереметьево купил для курильщиков семь павильонов
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Установкой павильонов занималась компания «Место для курения». Согласно документации на сайте госзакупок стоимость контракта составила 3,93 млн руб. Первоначальный срок окончания работ был установлен на 30 сентября, позже в Шереметьево сообщили, что график немного сдвинулся.

Действующий с 2013 года закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает курение в помещениях аэропортов, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 м от входов в общественные здания. Нарушителей могут оштрафовать на сумму до 1,5 тыс. руб.

Автор: Анна Трунина.
Теги: аэропорт Шереметьево , курение , авиапассажиры , табак
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