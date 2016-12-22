Минздрав рассказал о новых мерах по борьбе с курением

Среди возможных шагов — уменьшение числа мест для курения и сокращение доступности табачной продукции. Кроме того, Минздрав не отказался от идеи использовать «обезличенные» пачки сигарет

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский Минздрав обсуждает с экспертами возможные меры в сфере табачного регулирования. Об этом «РИА Новости» заявила глава министерства Вероника Скворцова.

По словам министра, возможные шаги — это сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа мест, где курение разрешено, и дополнительное информирование населения о вреде табака.

Главной задачей Скворцова назвала «последовательную денормализацию курения». «Конечно, это должно делаться последовательно и уважительно. Но это не значит, что это нужно делать нерешительно и неэффективно», — добавила она.

Глава Минздрава также напомнила, что ведомство прорабатывает возможность ввести «обезличенные» пачки сигарет, то есть без логотипов и с единым шрифтом для названия марок. Однако этот вопрос требует изменения законодательства Евразийского экономического союза, отметила она.

«Еще недавно Россия была в числе самых курящих стран <...>, нам удалось снизить потребление табака более чем на 20%», — заявила Скворцова, отметив, что со временем происходит «определенная адаптация, которая может влиять на потребление» табачной продукции.

В 2014 году в России было ужесточено антитабачное законодательство. Осенью прошлого года Минздрав подготовил новую антитабачную концепцию на 2018–2022 годы, ее цель — снижение к 2022 году распространенности потребления табака среди населения до 25%.

​Идея ввести «обезличенные» пачки сигарет озвучивалась еще весной 2016 года. Тогда ВЦИОМ выяснил, что такую меру жители России считают наименее действенной в борьбе с курением: 67% респондентов отнеслись к ней скептически, заявив, что в страну будут поступать контрабандные сигареты в привычной упаковке, еще часть опрошенных заявили о возможном снижении качества сигарет. Самой же эффективной мерой россияне тогда назвали запрет на курение в общественных местах.

Кроме того, Минздрав ранее предлагал запретить вейпы и кальяны в кафе, ограничить курение в личных машинах и коммунальных квартирах и ввести для производителей экологический сбор на сигареты, включая окурки.