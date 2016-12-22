Шереметьево купил для курильщиков семь павильонов

Петербургская компания «Место для курения» выиграла тендер на установку семи павильонов за пределами аэровокзала. Сумма контракта составила 3,93 млн руб.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Аэропорт Шереметьево выбрал компанию, которая установит семь павильонов для курения с вытяжной системой. Контракт на сумму 3,93 млн руб. заключен с компанией «Место для курения» 22 июня, следует из карточки закупки.

Согласно документации компания должна до 30 сентября установить эти павильоны. Где именно они будут установлены, не уточняется. Как сообщает «Интерфакс», курительные павильоны расположат не менее чем за 15 м от входов в здание.

Компания «Место для курения», согласно СПАРК, принадлежит Никите Чернышеву (34%), Артему Андрееву (33%), Якову Гуревичу (33%). Основной вид деятельности поставщика — производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха. Специализируется на поставке курительных кабин для компаний (Мурманский морской торговый порт, концерн «Росэнергоатом» и другие).

В пресс-службе Шереметьево пока не ответили на запрос РБК.

В конце 2017 года заместитель гендиректора по обслуживанию пассажиров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Дмитрий Кайгородов говорил о необходимости вернуть пассажирам зоны для курения.

Тендер на поставку павильонов для курения аэропорт объявил в марте 2018 года. Каждый из павильонов должен иметь размер 4 м в длину, 2 м в ширину и 2,85 м в высоту, иметь крышу и стены из стекла и алюминия, а его вытяжная система должна обеспечивать не менее чем десятикратное обновление воздуха ежечасно, при этом включаться вентиляторы и освещение должно только тогда, когда в павильоне кто-то есть.

Действующий в настоящее время закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», принятый в 2013 году, запрещает курение в помещениях аэропортов, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 м от входов в них. За нарушение этого правила курильщик может быть оштрафован на сумму до 1,5 тыс. руб.

В ноябре 2017 года депутат от «Единой России» Сергей Боярский внес в Госдуму проект закона, разрешающего оборудовать помещения для курения в российских аэропортах. Проект включен в примерную программу Госдумы на октябрь.