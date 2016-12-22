В Шереметьево рассказали о сроках запуска павильонов для курения

В аэропорту Шереметьево сообщили, что открытие павильонов для курения запланировано на ноябрь. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Международный аэропорт Шереметьево планирует в ноябре текущего года открыть для пассажиров и гостей на привокзальных площадях терминалов семь технологичных павильонов для курения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что павильоны будут расположены вне помещений аэровокзального комплекса — не менее чем за 15 метров от входов в здание.

Павильоны позволят создать комфортные условия для курящих, защитить их от неблагоприятных погодных условий. Также благодаря им будет обеспечена защита некурящих пассажиров от воздействия табачного дыма.

Ранее в июле стало известно, что павильоны для курения с вытяжной системой в Шереметьево установит компания «Место для курения». Сооружения должны быть установлены до 30 сентября. Сумма контракта — 3,93 млн руб.

Согласно принятому в 2013 году закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» курить запрещено в зданиях аэропортов, а также на открытом воздухе ближе 15 метров от их входов. Нарушитель может быть оштрафован на сумму до 1,5 тыс. руб.

В ноябре 2017 года депутат от «Единой России» Сергей Боярский внес в Госдуму проект закона, разрешающего оборудовать помещения для курения в аэропортах.