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В Шереметьево рассказали о сроках запуска павильонов для курения
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В Шереметьево рассказали о сроках запуска павильонов для курения
Общество, 13:38
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В Шереметьево рассказали о сроках запуска павильонов для курения

В аэропорту Шереметьево сообщили, что открытие павильонов для курения запланировано на ноябрь. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Международный аэропорт Шереметьево планирует в ноябре текущего года открыть для пассажиров и гостей на привокзальных площадях терминалов семь технологичных павильонов для курения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что павильоны будут расположены вне помещений аэровокзального комплекса — не менее чем за 15 метров от входов в здание.

Шереметьево купил для курильщиков семь павильонов
Бизнес

Павильоны позволят создать комфортные условия для курящих, защитить их от неблагоприятных погодных условий. Также благодаря им будет обеспечена защита некурящих пассажиров от воздействия табачного дыма.

Ранее в июле стало известно, что павильоны для курения с вытяжной системой в Шереметьево установит компания «Место для курения». Сооружения должны быть установлены до 30 сентября. Сумма контракта — 3,93 млн руб.

Согласно принятому в 2013 году закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» курить запрещено в зданиях аэропортов, а также на открытом воздухе ближе 15 метров от их входов. Нарушитель может быть оштрафован на сумму до 1,5 тыс. руб.

В ноябре 2017 года депутат от «Единой России» Сергей Боярский внес в Госдуму проект закона, разрешающего оборудовать помещения для курения в аэропортах.

Теги: Шереметьево , курилки , запрет на курение
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