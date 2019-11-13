Что случилось за день. Главные новости РБК

Минфин решил снизить долю доллара в ФНБ
Долю доллара в Фонде национального благосостояния (ФНБ) сократят, сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев. По его словам, рассматриваются разные резервные валюты, включая юани и другие.
- Изменения должны произойти в течение 2020 года.
- Геополитические риски — «один из ключевых факторов» такого решения, пояснил Колычев.
- Сейчас на валютных счетах ФНБ в Центробанке находятся $98,6 млрд в долларовом эквиваленте. Из них около 46% — доллары США, 44% — евро, 10% — фунты стерлингов.
Верховный суд запретил применять декларации об амнистии капитала в любых делах
Президиум Верховного суда (ВС) дополнил позицию о том, что декларации об амнистии капитала нельзя использовать для уголовного преследования. Согласно разъяснениям ВС такие документы не могут применяться также в налоговых и административных делах.