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Что случилось за день. Главные новости РБК
Сокращение доли доллара в ФНБ, запрет использовать декларации об амнистии капитала в любых делах, новый командующий группировкой войск в Сирии, итоги распродажи на AliExpress; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Минфин решил снизить долю доллара в ФНБ

Долю доллара в Фонде национального благосостояния (ФНБ) сократят, сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев. По его словам, рассматриваются разные резервные валюты, включая юани и другие.

  • Изменения должны произойти в течение 2020 года.
  • Геополитические риски — «один из ключевых факторов» такого решения, пояснил Колычев.
  • Сейчас на валютных счетах ФНБ в Центробанке находятся $98,6 млрд в долларовом эквиваленте. Из них около 46% — доллары США, 44% — евро, 10% — фунты стерлингов.

Верховный суд запретил применять декларации об амнистии капитала в любых делах

Президиум Верховного суда (ВС) дополнил позицию о том, что декларации об амнистии капитала нельзя использовать для уголовного преследования. Согласно разъяснениям ВС такие документы не могут применяться также в налоговых и административных делах.

  • Обсуждение использования деклараций об амнистии капитала связано с преследованием совладельца «Усть-Луги» Валерия Израйлита. Документы стали основанием для трех уголовных дел против него.
  • Районный суд в Санкт-Петербурге, однако, отказался учитывать позицию ВС и исключить декларацию и данные из нее из материалов уголовного дела против бизнесмена.

СМИ сообщили о смене командующего российскими войсками в Сирии

Новым командующим российской группировкой войск в Сирии стал замглавы Генштаба генерал-лейтенант Александр Чайко, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

  • По данным издания, это произошло еще в сентябре, хотя официально об этом не сообщалось.
  • Смену командующего объясняют окончаниями срока командировки генерал-полковника Алексея Сердюкова, который руководил войсками в Сирии с апреля.
  • С 2014 года Чайко возглавлял 20-ю гвардейскую общевойсковую армию Западного военного округа, в 2017 году он стал начальником штаба Восточного военного округа, а после и.о. командующего войсками ВВО.

AliExpress впервые раскрыла результаты своей главной распродажи по России

В ходе акции «Всемирный день шопинга» на AliExpress Россия (включает международную площадку AliExpress и локальный маркетплейс Tmall) россияне совершили более 30 млн покупок на 17,2 млрд руб.

  • Эта сумма — рекорд для российского AliExpress.
  • Более 15% оборота пришлось на российских продавцов, количество продаваемых ими товаров выросло в 17 раз по сравнению с прошлогодней распродажей.
  • Самыми популярными товарами стали смартфон iPhone XR, робот-пылесос iLIFE и 50-дюймовый телевизор Skyworth.
Автор: Константин Нагаев
Теги: ФНБ, Верховный суд
Материалы по теме
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Финансы
ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах
Экономика
СМИ узнали о смене командующего группировкой российских войск в Сирии
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