Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Сокращение доли доллара в ФНБ, запрет использовать декларации об амнистии капитала в любых делах, новый командующий группировкой войск в Сирии, итоги распродажи на AliExpress; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Минфин решил снизить долю доллара в ФНБ

Долю доллара в Фонде национального благосостояния (ФНБ) сократят, сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев. По его словам, рассматриваются разные резервные валюты, включая юани и другие.

Изменения должны произойти в течение 2020 года.

Геополитические риски — «один из ключевых факторов» такого решения, пояснил Колычев.

Сейчас на валютных счетах ФНБ в Центробанке находятся $98,6 млрд в долларовом эквиваленте. Из них около 46% — доллары США, 44% — евро, 10% — фунты стерлингов.

Верховный суд запретил применять декларации об амнистии капитала в любых делах

Президиум Верховного суда (ВС) дополнил позицию о том, что декларации об амнистии капитала нельзя использовать для уголовного преследования. Согласно разъяснениям ВС такие документы не могут применяться также в налоговых и административных делах.