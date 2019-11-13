Общество , 13 ноя, 15:23
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СМИ узнали о смене командующего группировкой российских войск в Сирии
Новым командующий российских войск в Сирии, по данным СМИ, стал Александр Чайко
В Сирии поменялся командующий российской группировкой войск. Вместо генерал-полковника Андрея Сердюкова, который командовал российскими военными в этой стране с апреля, на этот пост назначили замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Александра Чайко, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к ведомству.
Чайко фигурирует и на опубликованном 11 ноября после визита представителей общественного совета Минобороны в Сирию фотоотчете «Московского комсомольца». «Общественники общались с командирами и бойцами российских военных баз, вручили им подарки, организовали шефский концерт», — говорится в описании репортажа.
РБК направил запрос в Минобороны.
Для Александра Чайко это не первая командировка в Сирию
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