СМИ узнали о смене командующего группировкой российских войск в Сирии

СМИ узнали о смене командующего группировкой российских войск в Сирии

Новым командующий российских войск в Сирии, по данным СМИ, стал Александр Чайко

В Сирии поменялся командующий российской группировкой войск. Вместо генерал-полковника Андрея Сердюкова, который командовал российскими военными в этой стране с апреля, на этот пост назначили замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Александра Чайко, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

Чайко фигурирует и на опубликованном 11 ноября после визита представителей общественного совета Минобороны в Сирию фотоотчете «Московского комсомольца». «Общественники общались с командирами и бойцами российских военных баз, вручили им подарки, организовали шефский концерт», — говорится в описании репортажа.

РБК направил запрос в Минобороны.

Для Александра Чайко это не первая командировка в Сирию

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