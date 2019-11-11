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СК показал кадры из квартиры подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ
На видео Олег Соколов выходит из магазина с пакетом, а на записях с уличных камер выкидывает несколько объектов в реку. Также следователи показали кадры из квартиры историка

Видео: Следственный комитет РФ

Следственный комитет опубликовал видеозаписи с камер наблюдения, на которые попал подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов, а также показал кадры из его квартиры.

В первой части видео СК Соколов расплачивается на кассе в магазине. Что именно он приобрел, в кадр не попало, однако стоящий за ним покупатель держит панель, похожую на строительный материал. Из магазина Соколов вышел с одним белым пакетом. Затем СК показал запись с камеры наблюдения на улице, где видно, как мужчина выбрасывает два объекта в реку — сначала светлый, затем темный.

На кадрах из квартиры Соколова видны рыцарские доспехи, военная форма, другие исторические предметы.

Ранее суд принял решение арестовать Соколова до 8 января. Мужчину задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге. Его достали из Мойки вместе с рюкзаком, в котором нашли отрезанные женские руки. Дома у Соколова обнаружили другие части женского тела, обрез мелкокалиберного оружия и окровавленную пилу. Позже у реки Екатерингофки прохожая случайно обнаружила пакет с другими останками женщины.

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Соколов написал явку с повинной, где признался в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, его бывшей ученицы, с которой он встречался. Брат девушки рассказал РБК, что убийство произошло на почве ревностности, после того как Ещенко сообщила, что идет на день рождения друга. По словам брата погибшей, тогда Соколов избил ее, девушка ушла, но позже вернулась. На допросе мужчина признался, что убил Ещенко еще 7 ноября во время ссоры, а расчленил тело спустя два дня.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: убийство, СПбГУ, видео, Следственный комитет РФ
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