СК показал кадры из квартиры подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

На видео Олег Соколов выходит из магазина с пакетом, а на записях с уличных камер выкидывает несколько объектов в реку. Также следователи показали кадры из квартиры историка

Видео: Следственный комитет РФ

Следственный комитет опубликовал видеозаписи с камер наблюдения, на которые попал подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов, а также показал кадры из его квартиры.

В первой части видео СК Соколов расплачивается на кассе в магазине. Что именно он приобрел, в кадр не попало, однако стоящий за ним покупатель держит панель, похожую на строительный материал. Из магазина Соколов вышел с одним белым пакетом. Затем СК показал запись с камеры наблюдения на улице, где видно, как мужчина выбрасывает два объекта в реку — сначала светлый, затем темный.

На кадрах из квартиры Соколова видны рыцарские доспехи, военная форма, другие исторические предметы.

Ранее суд принял решение арестовать Соколова до 8 января. Мужчину задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге. Его достали из Мойки вместе с рюкзаком, в котором нашли отрезанные женские руки. Дома у Соколова обнаружили другие части женского тела, обрез мелкокалиберного оружия и окровавленную пилу. Позже у реки Екатерингофки прохожая случайно обнаружила пакет с другими останками женщины.