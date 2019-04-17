От футболиста до папы римского: самые влиятельные люди по версии Time

Эмилия Кларк. Категория «Артисты»

Одна из ведущих актрис сериала «Игра престолов», последний сезон которого стартовал недавно. В 2015 году она также снялась в новом фильме о Терминаторе — «Терминатор. Генезис», где сыграла Сару Коннор. В марте этого года стало известно, что актриса перенесла инсульт вскоре после съемок в первом сезоне «Игры престолов», после чего восстанавливалась и боролась с афазией. На тот момент ей было 24 года.

Статью для Time об Эмилии Кларк написала оскароносная актриса Эмма Томпсон. «Несмотря на то что я презираю слово «шипучий», моя первая встреча с Эмилией оставила впечатление быстро выпитого бокала высококлассного шампанского. <…> Она обладает мужеством маленького льва, стойкостью вельш-пони и душой клоуна»