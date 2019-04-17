От футболиста до папы римского: самые влиятельные люди по версии Time

Журнал Time представил традиционный список 100 самых влиятельных людей по версии редакции. В него вошли представители самых разных сфер жизни — от актеров и спортсменов до политиков и религиозных деятелей. РБК выбрал самых ярких участников списка
Одна из ведущих актрис сериала «Игра престолов», последний сезон которого стартовал недавно. В 2015 году она также снялась в новом фильме о Терминаторе — «Терминатор. Генезис», где сыграла Сару Коннор. В марте этого года стало известно, что актриса перенесла инсульт вскоре после съемок в первом сезоне «Игры престолов», после чего восстанавливалась и боролась с афазией. На тот момент ей было 24 года.
Статью для Time об Эмилии Кларк написала оскароносная актриса Эмма Томпсон. «Несмотря на то что я презираю слово «шипучий», моя первая встреча с Эмилией оставила впечатление быстро выпитого бокала высококлассного шампанского. <…> Она обладает мужеством маленького льва, стойкостью вельш-пони и душой клоуна»
Али за последнее время появился в двух мощных картинах: фильме «Зеленая книга», за которую он получил «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана», и мини-сериале «Настоящий детектив».
Актриса и исполнительный продюсер «Зеленой книги» Октавия Спенсер в статье для Time назвала Али лучшим актером для роли в этом фильме: «Я была ошеломлена тем, как он ведет себя на съемочной площадке, никогда не умаляя сложности характера Доктора Ширли (Дон Ширли — темнокожий американский композитор и пианист, чью роль исполнил Махершала Али. — РБК). Ширли был царственным, ярким, элегантным и ранимым. Махершала — идеальный выбор для этой роли, потому что он воплощает все эти качества»
Малек получил в этом году «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Богемская рапсодия», где он сыграл фронтмена The Queen Фредди Меркьюри.
Статью о нем написал актер Роберт Дауни-младший: «Заявляю, что его мама Нелли, отец Сэд, сестра Ясмин и брат Сами — основа основ его успеха. Это может быть предназначением… но более вероятно, что это еще одно свидетельство для тяжело работающих иммигрантов, правильно воспитывающих своих детей и подталкивающих нашу культуру к свету»
Дональд Трамп стал президентом США в 2017 году. В прошлом году он также вошел в список самых влиятельных персон по версии Time.
Статью о нем журнал доверил написать Крису Кристи — бывшему губернатору Нью-Джерси, республиканцу, который в январе выпустил мемуары, где в том числе рассказал об отношении Трампа к «делу о российском вмешательстве».
Бывший соратник Трампа высказался о нем так: «Каждый американский президент пытается повлиять на мир. Президент Дональд Трамп сделал это — встав в оппозицию к странам НАТО, не выплачивающим «справедливую долю», побуждая Китай и североамериканских соседей к более справедливым торговым соглашениям и выйдя из иранской ядерной сделки. Его самый смелый шаг на этом направлении — его персональные усилия в вопросе Северной Кореи. Президент Трамп фактически использовал прошлый год, чтобы оставить свой след в проблеме, охватывающей более чем шесть десятилетий»
Лидер венесуэльской оппозиции, глава парламента страны, провозгласивший себя временным главой государства в январе этого года.«Молодой, энергичный, ясно выражающий свои мысли, решительный, он продемонстрировал, что обладает главным достоинством — мужеством. Оказавшись в нужное время в нужном месте, он смог окончательно объединить оппозицию и стать символом надежды для страны, которая жаждет быстрых и мирных перемен», — пишет о нем экс-президент Колумбии, лауреат Нобелевской премии мира Хуан Мануэль Сантос
Статью о папе римском Франциске для Time написал архиепископ Мальты Чарльз Джуд Шиклуна. Он отмечает, что в этом году папа сделал одно из важнейших заявлений, затронув тему, которую церковь старательно избегает, — тему сексуального насилия священнослужителей над несовершеннолетними. В феврале жертвы сексуальных домогательств встретились с оргкомитетом саммита церковных лидеров в Ватикане. Сам Шиклуна занимается расследованием подобных случаев уже несколько лет. «В его уме и в его сердце надругательство над этими невинными людьми является надругательством над телом Иисуса Христа. С большим мужеством и мудростью папа Франциск призвал всех нас в церкви подходить к огромным страданиям жертв с таким же благоговением, с каким мы подходили бы к страдающему телу Христа», — пишет мальтийский архиепископ
Мюллер, возглавивший расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы, попал в список Time второй раз подряд. Cтатью о нем написала экс-генпрокурор США Салли Йейтс, уволенная Трампом после ее отказа защищать его миграционный указ в суде. Мюллер закончил расследование в конце марта, главный итог его работы — отсутствие доказательств сговора между Трампом или его окружением с Россией на президентских выборах 2016 года, что вызвало критику со стороны демократов. «Ежедневно подвергаясь критике, Мюллер не дрогнул и не отвечал на нее. Он просто делал свою работу, — пишет Йейтс. — Ненавидя саморекламу, Мюллер публично не говорил ничего, пока страна, затаив дыхание, наблюдала за его почти двухлетним расследованием. И когда он его закончил, он назвал вещи своими именами. Он выполнил свой долг».Доклад Мюллера будет представлен публике 18 апреля. Его текст будет опубликован с купюрами
Режиссер Спайк Ли, обладатель «Почетного Оскара» за вклад в профессию, в этом году унес еще одну позолоченную статуэтку, на этот раз за сценарий фильма «Черный клановец» — историю о внедрившемся по просьбе своего друга, детектива-афроамериканца, в «Куклуксклан» еврее-полицейском. В своей благодарственной речи Ли не только вспомнил своих бабушку и дедушку и «всех своих предков, которые помогли построить эту страну, несмотря на геноцид», но и призвал мобилизоваться всех, чтобы сделать «правильный моральный выбор между любовью и ненавистью» на президентских выборах. Спустя несколько часов после завершения церемонии вручения «Оскара» Дональд Трамп заявил, что сделал для афроамериканцев больше, чем почти любой другой президент в истории страны, и назвал речь режиссера «расистским ударом по президенту».
Статью о нем в Time написал прошлогодний обладатель «Оскара» режиссер Джордан Пил, который называет Ли «провидцем, первопроходцем, провокатором и настоящим американским оригиналом». «Он сделал более двух десятков фильмов почти всех жанров, и все они были совершенно разные. Но для меня общей нитью в его карьере может быть его безупречный выбор времени, его способность понять культурный ландшафт момента и передать посыл. Иногда это граничит с ясновидением», — пишет Пил, вспоминая фильмы «25-й час» как пример того, как режиссер смог «передать дух и горе Нью-Йорка после 11 сентября», и «Черный клановец», вышедший в годовщину беспорядков в Шарлотсвилле.
Салах — нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Он входит в пятерку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта, что не помогло его команде пройти дальше группового этапа на ЧМ-2018. Джон Оливер, ведущий программы Last Week Tonight на телеканале HBO, в своей статье о Салахе пишет, что тот — один из самых профессиональных спортсменов, который не придает значения своему статусу. «Он скромный, вдумчивый, смешной человек, который не принимает себя слишком всерьез, — пишет Оливер. — Мне всегда было интересно, каково это — играть так же хорошо, как он. И, наблюдая, каким становится его лицо после того, как он делает что-то невероятное, вы четко понимаете, что все это легко и весело, именно так, как вы хотите, чтобы это было»