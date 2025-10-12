МВД предупредило о мошеннических телеграм-ботах для инвестиций

В МВД предупредили россиян о схеме мошенников с телеграм-ботами для инвестиций

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники стали обманывать россиян, активно используя телеграм-ботов для «инвестиций» — при этом имитируется растущий доход, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

С помощью рекламы и приемов социальной инженерии злоумышленники убеждают жертв в наличии автоматизированного способа торговли криптовалютами или ценными бумагами. Пользователю направляют ссылку на бот, который имитирует проведение сделок и рост дохода от них. Далее мошенники побуждают расставаться с крупными суммами, в том числе брать деньги в кредит.

Ранее МВД рекомендовало россиянам не указывать на своих страницах в соцсетях полные фамилию, имя и отчество, а также дату рождения. Также правоохранители посоветовали не размещать в публичных профилях личный номер телефона.