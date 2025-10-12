МВД предупредило о мошеннических телеграм-ботах для инвестиций
Мошенники стали обманывать россиян, активно используя телеграм-ботов для «инвестиций» — при этом имитируется растущий доход, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
С помощью рекламы и приемов социальной инженерии злоумышленники убеждают жертв в наличии автоматизированного способа торговли криптовалютами или ценными бумагами. Пользователю направляют ссылку на бот, который имитирует проведение сделок и рост дохода от них. Далее мошенники побуждают расставаться с крупными суммами, в том числе брать деньги в кредит.
Ранее МВД рекомендовало россиянам не указывать на своих страницах в соцсетях полные фамилию, имя и отчество, а также дату рождения. Также правоохранители посоветовали не размещать в публичных профилях личный номер телефона.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов