 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ТАСС узнал о новой просьбе Блиновской отсрочить отбывание наказания

ТАСС: Блиновская попросила отсрочить отбывание наказания до 14-летия детей

Блогер Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, просит суд отсрочить отбывание ею оставшегося срока наказания до достижения ее детьми возраста 14-ти лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Мосгорсуд 13 октября рассмотрит апелляцию на приговор Блиновской. Жалоба была подана 15 сентября.

Адвокат Блиновской назвала приговор блогеру «жестким»
Общество

Также в апелляционной жалобе сказано, что Блиновская «полностью раскаялась в содеянном», а дальнейшая ее изоляция от общества негативно скажется на психологическом состоянии ее четверых несовершеннолетних детей и их воспитании.

Защита также просит суд изменить приговор, исключив из обвинения ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, полученных преступным путем), а также два эпизода по ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей).

Блиновская в феврале, еще до того, как суд вынес ей приговор, просила отсрочить отбывание ею наказания, также для воспитания детей.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Елена Блиновская отсрочка наказания Дети блогеры
Материалы по теме
Адвокат Блиновской назвала приговор блогеру «жестким»
Общество
Суд удовлетворил гражданский иск к Блиновской на 587 млн руб.
Общество
Блиновская попросила у суда отсрочку от отбывания наказания
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
ТАСС узнал о новой просьбе Блиновской отсрочить отбывание наказания Общество, 02:50
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В четвертом за ночь российском аэропорту ввели ограничения на полеты Политика, 02:17
Два человека пострадали из-за падения дрона на дом в Ростовской области Политика, 02:06
Трамп заявил, что может обсудить поставку Tomahawk Киеву с Путиным Политика, 02:02
Зеленский ответил на вопрос о решении Трампа по поставкам Tomahawk Политика, 01:54
Третий российский аэропорт приостановил полеты Политика, 01:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп заявил, что «с гордостью» посетил бы Газу Политика, 01:34
Трамп заявил, что Путин пойдет на урегулирование конфликта с Киевом Политика, 01:29
Трамп допустил поставки Киеву Tomahawk без урегулирования конфликта Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Татарстане полицейские открыли стрельбу по напавшей на них женщине Общество, 00:49
Лукашенко рассказал, что подарит Путину на день рождения Политика, 00:45
Трамп заявил, что конфликт в Газе «закончен» Политика, 00:25