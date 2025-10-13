ТАСС узнал о новой просьбе Блиновской отсрочить отбывание наказания
Блогер Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, просит суд отсрочить отбывание ею оставшегося срока наказания до достижения ее детьми возраста 14-ти лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Мосгорсуд 13 октября рассмотрит апелляцию на приговор Блиновской. Жалоба была подана 15 сентября.
Также в апелляционной жалобе сказано, что Блиновская «полностью раскаялась в содеянном», а дальнейшая ее изоляция от общества негативно скажется на психологическом состоянии ее четверых несовершеннолетних детей и их воспитании.
Защита также просит суд изменить приговор, исключив из обвинения ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, полученных преступным путем), а также два эпизода по ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей).
Блиновская в феврале, еще до того, как суд вынес ей приговор, просила отсрочить отбывание ею наказания, также для воспитания детей.
Материал дополняется
