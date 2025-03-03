Адвокат Блиновской назвала приговор блогеру «жестким»

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Адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова посчитала приговор суда блогеру «жестким», передает корреспондент РБК.

«На мой взгляд, жесткий [приговор]», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

Другой журналист задал вопрос, считает ли адвокат приговор справедливым. «Так нельзя говорить на сегодняшний момент, потому что нет мотивировочной части», — сказала она и добавила, что защита просила отсрочку наказания и не избирать меру, связанную с лишением свободы, поэтому, по мнению защиты, это «суровый приговор».

Сальникова также отметила, что ей не удалось поговорить с Блиновской после оглашения приговора. По ее словам, защите нужно время для того, чтобы принять решение совместно с блогером об обжаловании приговора. «Я думаю, что тактика дальнейшей защиты станет нам понятной на следующей неделе», — сказала она.

Блиновскую задержали весной 2023 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Блогер признала свою вину. По делу также проходил ее муж Алексей, который в 2024 году подписал контракт и уехал участвовать в военной операции.

Савеловский суд Москвы в понедельник, 3 марта, приговорил Блиновскую к пяти годам колонии, наложил на нее штраф 1 млн руб. и запрет заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Суд также удовлетворил гражданский иск к блогеру на 587 млн руб.

Обвинение потребовало для Блиновской шесть лет колонии с уплатой штрафа и конфискацией имущества. В конце февраля блогер попросила суд отсрочить отбывание наказания из-за наличия несовершеннолетних детей.