Дело о халатности завели после обрушения в интернате на Кубани
После обрушения перекрытий между этажами в психоневрологическом интернате в Кореновске в Краснодарском крае возбудили уголовное дело о халатности, сообщает региональное управление Следственного комитета в своем телеграм-канале.
Дело завели по ч. 2 ст. 293 УК (максимальное наказание по этой части — до пяти лет лишения свободы).
Прокуратура начала проверку. По данным ведомства, около 1:00 частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами жилого корпуса интерната, погиб один из работников. Из здания эвакуировали 200 постояльцев.
Оперативный штаб края в телеграм-канале уточняет, что были эвакуированы 198 пациентов и восемь сотрудников. «По поручению губернатора Краснодарского края на месте ЧП находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, мэр Кореновска Максим Шутылев», — говорится в сообщении.
МЧС сообщало, что обрушение произошло на площади около 100 кв. м в двухэтажном здании диспансера, расположенном по адресу: ул. Бувальцева, 87а. Под завалами нашли тело женщины, одной из сотрудниц.
Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова
«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года
Закрылся единственный европейский филиал МГУ
Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов