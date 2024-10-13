Дело о халатности завели после обрушения в интернате на Кубани

В психоневрологическом интернате в Кореновске обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, погибла работница. Из здания были эвакуированы более 200 человек

После обрушения перекрытий между этажами в психоневрологическом интернате в Кореновске в Краснодарском крае возбудили уголовное дело о халатности, сообщает региональное управление Следственного комитета в своем телеграм-канале.

Дело завели по ч. 2 ст. 293 УК (максимальное наказание по этой части — до пяти лет лишения свободы).

Прокуратура начала проверку. По данным ведомства, около 1:00 частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами жилого корпуса интерната, погиб один из работников. Из здания эвакуировали 200 постояльцев.

Оперативный штаб края в телеграм-канале уточняет, что были эвакуированы 198 пациентов и восемь сотрудников. «По поручению губернатора Краснодарского края на месте ЧП находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, мэр Кореновска Максим Шутылев», — говорится в сообщении.

МЧС сообщало, что обрушение произошло на площади около 100 кв. м в двухэтажном здании диспансера, расположенном по адресу: ул. Бувальцева, 87а. Под завалами нашли тело женщины, одной из сотрудниц.