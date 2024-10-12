В Москве при обрушении конструкций при сносе здания погиб рабочий

Фото: Прокуратура города Москвы Фото: АГН «Москва» Фото: Прокуратура города Москвы Фото: АГН «Москва» Фото: Прокуратура города Москвы

Во время проведения демонтажа здания в Москве на рабочего частично обрушились конструкции, он погиб, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«На ул. Косинская произошло частичное обрушение конструкции, в результате погиб рабочий 1992 г. р.», — говорится в сообщении.



На данный момент, как уточняет ведомство, на стройке разбирают обрушившиеся конструкции. Ранее «РИА Новости» рассказало в экстренных службах, что под завалами находятся два человека.

Стройка расположена на Косинской улице, 9, строение 21 в районе Вешняки, пишет «Пятый канал». Как уточнил источник телеканала, под завалами может находиться еще один рабочий, его сейчас ищут. Работы по демонтажу здания ведет ООО «Конструктив СД». О втором оказавшемся под завалами человеке также сообщает телеграм-канал SHOT.

В середине августа в Воронеже упала подъемная площадка башенного крана с тремя рабочими, двое из них погибли. Спасатели сняли с высоты пострадавшего рабочего и передали его медикам, после этого начался спуск тел погибших.