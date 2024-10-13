 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Один человек погиб при обрушении в психдиспансере на Кубани

В здании психоневрологического диспансера в Кореновске обрушилось межэтажное перекрытие, эвакуировали 206 человек

В психоневрологическом диспансере в Кореновске в Краснодарском крае обрушилось межэтажное перекрытие, в результате погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.

Обрушение на площади около 100 кв. м произошло в двухэтажном здании диспансера, расположенном по адресу: ул. Бувальцева, 87А.

«Под завалом обнаружено тело женщины (мед. персонал), личность устанавливается», — говорится в сообщении.

Из здания эвакуировали 206 человек.

В Приморском крае подтопило психоневрологический диспансер и больницу
Общество

В сентябре в поликлинике на юге Москвы произошел пожар. Здание находится на реконструкции. Загорелась кровля, огнем было охвачено 400 кв. м. Никто не пострадал.

В июне прошлого года пожар возник в Центральной клинической больнице в Советском районе Новосибирска. Оттуда эвакуировали 130 человек, в том числе 100 пациентов. Никто не пострадал. Огнем было охвачено 1,8 тыс. кв. м. Причиной пожара в МЧС назвали короткое замыкание.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Краснодарский край Кореновск Психдиспансер обрушение
Материалы по теме
СК завел дело после нападения пациента с ножом в наркодиспансере в Якутии
Общество
Санитарку в Махачкале арестовали за издевательство в психдиспансере
Общество
В Бурятии завели три дела после побега осужденных из психдиспансера
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Повышение ставки ЦБ неизбежно. Как оно повлияет на финансы россиянИнвестиции, 09:00
NYT узнала о плане ХАМАС напасть на Израиль вместе с «Хезболлой» и ИраномПолитика, 08:52
Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в УфеОбщество, 08:35
МИД Израиля решил не отменять объявление генсека ООН персоной нон гратаПолитика, 08:23
Один человек погиб при обрушении в психдиспансере на КубаниОбщество, 08:18
Россия заочно обвинила главу СБУ в теракте на Крымском мосту в 2023 годуПолитика, 08:02
Сийярто переадресовал США вопрос о вмешательстве Зеленского в выборыПолитика, 07:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны отчиталось об уничтожении 13 дронов над тремя регионамиПолитика, 07:27
В Раменском водитель автобуса избил подростка из-за неоплаченного проездаОбщество, 07:14
Над Брянской областью сбили дронПолитика, 06:44
Харрис обвинила Трампа в сокрытии от американцев данных о своем здоровьеПолитика, 06:34
Трамп предсказал начало мировой войны в ближайшие месяцыПолитика, 06:20
В Киеве прогремели взрывыПолитика, 06:10
На Камчатке возбудили дело после отравления более десяти детей в школеОбщество, 06:00