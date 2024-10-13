Один человек погиб при обрушении в психдиспансере на Кубани

В здании психоневрологического диспансера в Кореновске обрушилось межэтажное перекрытие, эвакуировали 206 человек

В психоневрологическом диспансере в Кореновске в Краснодарском крае обрушилось межэтажное перекрытие, в результате погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.

Обрушение на площади около 100 кв. м произошло в двухэтажном здании диспансера, расположенном по адресу: ул. Бувальцева, 87А.

«Под завалом обнаружено тело женщины (мед. персонал), личность устанавливается», — говорится в сообщении.

Из здания эвакуировали 206 человек.

В сентябре в поликлинике на юге Москвы произошел пожар. Здание находится на реконструкции. Загорелась кровля, огнем было охвачено 400 кв. м. Никто не пострадал.

В июне прошлого года пожар возник в Центральной клинической больнице в Советском районе Новосибирска. Оттуда эвакуировали 130 человек, в том числе 100 пациентов. Никто не пострадал. Огнем было охвачено 1,8 тыс. кв. м. Причиной пожара в МЧС назвали короткое замыкание.