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МЧС назвало причину пожара в новосибирской больнице

МЧС: пожар в Центральной клинической больнице Новосибирска произошел из-за замыкания

МЧС назвало причину пожара в новосибирской больнице
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Пожар в Центральной клинической больнице Новосибирска, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов, передает ТАСС.

«Предварительная причина пожара — короткое замыкание. Огневых работ в этом здании не велось. Более детально будет понятно после обследования лаборатории», — сказал Орлов.

Пожар в Центральной клинической больнице на улице Пирогова в Советском районе Новосибирска произошел днем 4 июня. У здания горела вся кровля. Из больницы эвакуировали 130 человек, в том числе 100 пациентов. Информации о пострадавших в МЧС не поступало.

Площадь возгорания, согласно последним данным, достигла 1,8 тыс. кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Огонь тушат 33 единицы техники и 100 человек. В 17:11 по местному времени (13:11 мск) открытое горение ликвидировали. Сейчас пожарные поливают водой сгоревшие конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Теги
Новосибирск Пожар Больница
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