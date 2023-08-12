В Приморском крае подтопило психоневрологический диспансер и больницу

В Покровке Октябрьского округа Приморского края подтопило психоневрологический диспансер и больницу, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своем телеграм-канале.

«Угрозы жизни людей нет. В больнице начали размещать эвакуированных», — сказал он.

Помимо этого, «лодка со спасателями пробилась в Константиновку», отметил Кожемяко. Эвакуировано свыше 25 человек.

«В ближайшее время к ним подойдет транспорт для эвакуации в ПВР в Покровку. Прямо сейчас тяжелая техника расчищает селевые наносы на дороге. Усиливаем группировку спасателей», — сообщил губернатор.

В Уссурийске из-за подтопления материала отключили Вечный огонь, сообщили в городской администрации. Всего за ночь в Уссурийском городском округе было эвакуировано почти 200 человек, в пунктах временного размещения провели ночь 149 человек.

В Приморском крае из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся до критических отметок — нормальные показатели превышены в 1,6–3,8 раза. За последние сутки в крае выпало от 18 до 48 мм осадков. В частности, сильно затоплен оказался Уссурийск — в городе за несколько часов выпало 110 мм осадков, на нескольких трассах закрыли движение автомобилей.

Власти развернули по всему региону более 60 пунктов временного размещения, вместимостью 7,5 тысяч человек. Из-за дождей также перекрыли федеральную трассу, которая ведет к пункту пропуска на границе с Китаем.

Известно о погибшей женщине — она утонула, пишет PrimaMedia. СК по региону также сообщал, что во время паводка двух детей затянуло в водопропускную трубу, они погибли.