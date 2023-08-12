branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
В Минобороны Украины заявили, что не поставляли некачественную форму Политика, 05:12
В Приморском крае подтопило психоневрологический диспансер и больницу Общество, 04:33
Советник главы Крыма сообщил о работе ПВО над полуостровом Политика, 04:17
Косачев увидел в «формуле мира» подтверждение неготовности к переговорам Политика, 04:06
В Нигере сообщили о пяти погибших после атаки Франции на Нацгвардию Политика, 03:52
Суд в США отправил под стражу основателя криптовалютной биржи FTX Бизнес, 02:54
Трампу запретили делиться информацией по делу о штурме Капитолия Политика, 02:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Антонов заявил, что США не смогли обрушить российскую экономику санкциями Политика, 02:12
Из Купянского района начали эвакуировать людей Политика, 01:52
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли Политика, 01:46
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Выселенные из отеля в Турции дети вылетели в Россию Общество, 01:31
Половина арабской молодежи заявила о планах уехать на Запад ради будущего Общество, 01:17
Власти Болгарии решили уведомить ЛУКОЙЛ о разрыве договора на «Росенец» Бизнес, 01:10
Общество ,  
0 

В Приморском крае подтопило психоневрологический диспансер и больницу

Губернатор Кожемяко: в Приморском крае подтопило психоневрологический диспансер и больницу

В Покровке Октябрьского округа Приморского края подтопило психоневрологический диспансер и больницу, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своем телеграм-канале.

«Угрозы жизни людей нет. В больнице начали размещать эвакуированных», — сказал он.

Помимо этого, «лодка со спасателями пробилась в Константиновку», отметил Кожемяко. Эвакуировано свыше 25 человек.

«В ближайшее время к ним подойдет транспорт для эвакуации в ПВР в Покровку. Прямо сейчас тяжелая техника расчищает селевые наносы на дороге. Усиливаем группировку спасателей», — сообщил губернатор.

В Уссурийске из-за подтопления материала отключили Вечный огонь, сообщили в городской администрации. Всего за ночь в Уссурийском городском округе было эвакуировано почти 200 человек, в пунктах временного размещения провели ночь 149 человек.

В Приморском крае из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся до критических отметок — нормальные показатели превышены в 1,6–3,8 раза. За последние сутки в крае выпало от 18 до 48 мм осадков. В частности, сильно затоплен оказался Уссурийск — в городе за несколько часов выпало 110 мм осадков, на нескольких трассах закрыли движение автомобилей.

Читайте на РБК Pro
Как расслабиться в отпуске и не вспоминать о работе — инструкция
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала

Власти развернули по всему региону более 60 пунктов временного размещения, вместимостью 7,5 тысяч человек. Из-за дождей также перекрыли федеральную трассу, которая ведет к пункту пропуска на границе с Китаем.

Известно о погибшей женщине — она утонула, пишет PrimaMedia. СК по региону также сообщал, что во время паводка двух детей затянуло в водопропускную трубу, они погибли.

Теги
Приморский край Олег Кожемяко Приморье
Материалы по теме
ФСИН проверит сотрудника в Приморье, который запряг в телегу заключенного
Общество
На севере Приморья сильный дождь размыл дороги к 10 населенным пунктам
Общество
В Приморье обрушился мост, когда по нему ехал автомобиль
Общество