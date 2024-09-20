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Общество ,  
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На юге Москвы загорелась поликлиника

На юге Москвы загорелась поликлиника
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Кровля административного здания горит на Варшавском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба МЧС.

В ведомстве отметили, что здание находится на реконструкции. Огонь охватил 400 кв. м, его тушат 70 специалистов и 20 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

По информации агентства «Москва», горит здание ремонтируемой поликлиники.

На складе матрасов в Подмосковье начался пожар на площади 5 тыс. кв. м
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Накануне в Подмосковье вспыхнул пожар на складе матрасов. Огонь охватил 5 тыс. кв. м, там частично обрушилась кровля. Телеграм-канал Mash отметил, что загорелся «один из самых крупных в России складов матрасов», там хранится продукция местной фабрики.

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