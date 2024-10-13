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ТАСС узнал об отмене судом приговора организатору ЧВК «Енот» из ФСБ

ТАСС: суд отменил оправдательные приговоры четырем членам ЧВК «Енот»
Военный суд отменил приговоры экс-сотруднику ФСБ майору Мрищуку и четырем предполагаемым сообщникам и отправил дело на повторное рассмотрение. Обвинение просило для них от 12 до 17 лет колонии

Второй западный окружной военный суд отменил оправдательный приговор четверым членам организации «Е.Н.О.Т.» («Единые народные общинные товарищества» или ЧВК «Енот»), которые обвинялись в организации преступного сообщества, разбоях и кражах, и отправил дело на новое рассмотрение, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Приговоры членам ЧВК «Енот» — экс-сотруднику московского УФСБ майору Александру Мрищуку, Олегу Очеретному, Ивану Коваленко, Алексею Коновалову и Михаилу Максимову обжаловала прокуратура. Суд постановил отменить приговор первой инстанции и направить дело в Московский окружной военный суд на новое рассмотрение с участием другого судьи, сказал собеседник агентству.

Московский гарнизонный военный суд в начале июня оправдал четверых из названных членов ЧВК «Енот», в том числе Мрищука — одного из лидеров организации. Очеретного приговорили к году ограничения свободы за угрозу убийством, однако он был освобожден от наказания за истечением срока давности. Обвинение запрашивало для них от 12 до 17 лет лишения свободы, писал «Коммерсант».

Мрищука и четверых его сообщников обвиняли в организации преступного сообщества и кражах. Обвинение утверждало, что от их действий пострадали бизнесмены, с нарушениями завозившие в Россию телефоны и технику, у которых под видом оперативно-разыскных мероприятий похитили деньги и товары. Защита настаивала, что подсудимых оговорили, чтобы уйти от ответственности.

В итоге суд посчитал, что событие преступления по статье о создании преступного сообщества не было установлено, а участие фигурантов в других преступлениях не доказано.

Бывший советник директора Научного центра иммунологии МГУ Андрей Молокоедов, обвиненный в руководстве ЧВК «Енот», в начале июня был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

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