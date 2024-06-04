Суд оправдал сотрудника ФСБ и бойцов ЧВК «Енот» по делу о нападениях

Фото: Андрей Любимов / РБК

Московский гарнизонный военный суд оправдал бывшего сотрудника столичного УФСБ майора Александра Мрищука и его сообщников из военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «Енот»), сообщает ТАСС.

Гособвинение просило назначить Мрищуку 17 лет колонии строгого режима по обвинению в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК). Для других фигурантов — Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного — запросили сроки от 12 до 15 лет по ст. 158 и 162 УК (кража и разбойное нападение).

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