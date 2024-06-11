«Научного руководителя» ЧВК «Енот» приговорили к 14 годам колонии

Молокоедов уже был осужден на 14 с половиной лет по делу о руководстве организованным преступным сообществом ЕНОТ («Единые народные общинные товарищества», или ЧВК «Енот»), но Мосгорсуд оправдал его

Андрей Молокоедов (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Кунцевский районный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова по делу о руководстве организованным преступным сообществом ЕНОТ («Единые народные общинные товарищества», или ЧВК «Енот»), сообщает прокуратура столицы в телеграм-канале.

«Приговором Кунцевского районного суда 51-летний Андрей Молокоедов признан виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Кунцевского суда.

Прокуратура требовала назначить Молокоедову 14,5 лет колонии строгого режима. Его считают «научным руководителем» ЧВК «Енот», писал «Коммерсантъ».

Молокоедов уже был осужден на 14,5 года по этим же статьям. По версии следствия, в 2018 году он, возглавив преступное сообщество, действовавшее под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), организовал нападение на дом жителя Туапсе Петра Супонева, а также через своих людей угрожал директору АО «Мираксбиофарма» Вадиму Друху, чтобы заставить того уйти с должности.

По утверждению защиты, Молокоедов лишь вмешался в конфликт из-за земельного участка между Петром Супоневым и семьей академика РАН Михаила Пальцева, директора Научного центра иммунологии, советником которого он был. Через знакомых он обратился за помощью к одному из главарей ЧВК «Енот» Роману Теленкевичу (был осужден на 13 лет, а впоследствии освобожден для участия в военной операции на Украине). Мосгорсуд отменил приговор, решив, что в отношении Молокоедова было нарушено право на защиту. Тот уже более пяти лет провел за решеткой, находясь под следствием.

Параллельно в Московском гарнизонном военном суде проходил процесс над другим главарем ЧВК — майором ФСБ Александром Мрищуком, обвиняемым в организации преступного сообщества, а также четырьмя его сообщниками (им инкриминировали участие в сообществе, а также разбои и кражи). По версии следствия, «еноты», выступая помощниками оперативников и понятыми, похищали ценности по делу о махинациях при поставках товаров из-за границы. Однако суд оправдал участников ЧВК в связи с неустановлением события преступления, они были освобождены.

Обвинение в свою очередь настаивало, что ЧВК «Енот» существовало и что Молокоедов был одним из его организаторов, для него вновь запросили 14,5 года колонии.