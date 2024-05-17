«Ъ»: членам ЧВК ЕНОТ запросили от 12 до 17 лет колонии за нападения и кражи

«Ъ» узнал о 17-летнем сроке колонии для организатора ЧВК ЕНОТ из ФСБ

Обвинение просит дать 17 лет колонии экс-офицеру ФСБ Мрищуку, одному из организаторов преступного сообщества из числа участников ЧВК ЕНОТ. Его сообщникам, рядовым «енотам», грозит от 12 до 15 лет, пишет «Коммерсантъ»

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве подозреваемым по делу о разбойных нападениях и кражах экс-сотруднику УФСБ Александру Мрищуку и его сообщникам, членам военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (ЧВК ЕНОТ) Ивану Коваленко, Алексею Коновалову, Михаилу Максимову и Олегу Очеретному грозит от 12 до 17 лет лишения свободы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Наибольший срок сторона обвинения просит для Мрищука, основное вменяемое его преступление — организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК). Его подельникам по ст. 158 и 162 УК (кража и разбойное нападение) грозит от 12 до 15 лет колонии.

Дело рассматривает Московский гарнизонный военный суд. По версии следствия, жертвами фигурантов были предприниматели, которых подозревали в махинациях при поставках товаров из-за границы. Во время следственных действий «еноты», которые были понятыми и помощниками оперативников, похищали являвшиеся предметом расследования ценности.

Подозреваемые, выступая с последним словом, свою вину отрицали. Их защита настаивает, что потерпевшие по делу оговорили Мрищука и «енотов», желая уйти от ответственности.

В марте 2022-го по этому делу осудили главу ЧВК ЕНОТ (появилась в 2016-м) Романа Теленкевича. Он получил 13 лет колонии строгого режима. Как пишет «Ъ», он смог выйти из колонии и отправился участвовать в военной операции на Украине. «Еноты» ранее принимали участие в боевых действиях в Донбассе в составе добровольческих формирований, отмечает газета.

В июле того же года шестилетний срок получил другой экс-сотрудник ФСБ, бывший руководителем этой группировки, Антон Барякшев.

Еще одним фигурантом дела ЧВК ЕНОТ был бывший советник директора Научного центра иммунологии МГУ Андрей Молокоедов. Его осудили за участие в руководстве ЧВК на 14,5 лет, но в ноябре 2022-го приговор отменили. Дело слушается повторно.