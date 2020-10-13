Россиян обязали иметь справку по COVID-19 при въезде в Белоруссию

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Граждане других стран, которых Белоруссия не включила в перечень государств с неблагополучной ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, должны будут иметь при себе оригинал справки об отсутствии у них заболевания. Это следует из постановления белорусского правительства.

Постановление касается и России: страна ранее была включена в перечень государств, по прибытии из которых нужно 14 дней провести в самоизоляции из-за COVID-19, однако в июле ее исключили из этого списка.

В постановлении говорится, что медицинский документ должен подтверждать отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, справка может быть на русском, белорусском или английском языках. В справке, помимо результатов анализа, должны также быть указаны фамилия, имя и отчество гражданина (если есть).

Анализ необходимо сделать не позднее 72 часов до даты пересечения границы Белоруссии.

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