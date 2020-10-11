Власти Украины сообщили о переводе вузов на удаленку из-за пандемии

К этому власти страны пришли на совещании у президента. Многие руководители учебных заведений поддержали это решение. Студенты старших курсов медицинских вузов будут привлечены к работе с заболевшими COVID-19

Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Вузы Украины временно будут работать в дистанционном формате из-за роста числа заражений коронавирусом COVID-19, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале. Такое решение было принято во время последнего совещания у президента страны Владимира Зеленского.

По его словам, это решение полностью поддержали руководители учебных заведений. «К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе умер декан географического факультета КНУ (Киевский национальный университет. — РБК) им. Шевченко», — отметил Радуцкий.

Депутат указал на необходимость провести информационную кампанию среди студентов. По его словам, молодежь должна понимать, что сейчас лучше ограничить количество контактов и минимизировать пребывание в людных местах. «Жизнь их родителей, бабушек и дедушек — это также и их ответственность», — считает политик.

Радуцкий сообщил, что студенты старших курсов медицинских вузов будут привлечены к работе с заболевшими COVID-19 в инфекционных отделениях. Он выразил уверенность в том, что под наблюдением опытных врачей молодые специалисты смогут оказывать квалифицированную помощь.