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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Украины сообщили о переводе вузов на удаленку из-за пандемии

К этому власти страны пришли на совещании у президента. Многие руководители учебных заведений поддержали это решение. Студенты старших курсов медицинских вузов будут привлечены к работе с заболевшими COVID-19
Фото:Christophe Gateau / dpa / Global Look Press
Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Вузы Украины временно будут работать в дистанционном формате из-за роста числа заражений коронавирусом COVID-19, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале. Такое решение было принято во время последнего совещания у президента страны Владимира Зеленского.

По его словам, это решение полностью поддержали руководители учебных заведений. «К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе умер декан географического факультета КНУ (Киевский национальный университет. — РБК) им. Шевченко», — отметил Радуцкий.

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Депутат указал на необходимость провести информационную кампанию среди студентов. По его словам, молодежь должна понимать, что сейчас лучше ограничить количество контактов и минимизировать пребывание в людных местах. «Жизнь их родителей, бабушек и дедушек — это также и их ответственность», — считает политик.

Радуцкий сообщил, что студенты старших курсов медицинских вузов будут привлечены к работе с заболевшими COVID-19 в инфекционных отделениях. Он выразил уверенность в том, что под наблюдением опытных врачей молодые специалисты смогут оказывать квалифицированную помощь.

Нардеп также подчеркнул, что власти рекомендуют школам начать осенние каникулы раньше, оптимальной датой считается 15 октября. При этом окончательное решение по этому вопросу остается за местными властями.

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Как отметил Радуцкий, в мире наблюдаются рекордные показатели по числу заболевших. Украина, по его словам, не является исключением, здесь пандемия набирает обороты, однако ситуация вполне контролируемая. «Власть держит руку на пульсе», — сказал он.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 11 октября в стране коронавирусом заразились 261 034 человека, из них 113 507 выздоровели, 4972 скончались.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заболели более 37 млн человек. Наиболее сложная ситуация наблюдается в США (7,7 млн заразившихся), Индии (7 млн) и Бразилии (5 млн). Украина идет на 25-м месте в мире по числу заболевших.

Авторы
Мария Лисицына, Михаил Юшков
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