В Крыму солдат застрелил сослуживца
В одной из воинских частей Крыма солдат застрелил сослуживца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По факту происшествия заведено уголовное дело, заявил он.
«Отрабатываются разные версии: неосторожное обращение с оружием, умышленное убийство и другие», — сказал собеседник агентства.
Агентство «РИА Новости Крым» со ссылкой на источник в командовании Черноморского флота сообщает, что инцидент произошел в воинской части в селе Перевальное. По его словам, сослуживец застрелил молодого человека, который проходил службу по контракту.
О том, что контрактник погиб от пули сослуживца, пишет и местное издание ForPost, которое также ссылается на источник в командовании Черноморского флота. По его словам, делом занимается военное следственное управление ЧФ.