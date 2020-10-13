В Крыму солдат застрелил сослуживца

По данным СМИ, в воинской части в селе Перевальное сослуживец застрелил молодого человека, который проходил службу по контракту. По факту происшествия завели дело по статье об убийстве

Погибший контрактник (Фото: Алена Боровских / Vk)

В одной из воинских частей Крыма солдат застрелил сослуживца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По факту происшествия заведено уголовное дело, заявил он.

«Отрабатываются разные версии: неосторожное обращение с оружием, умышленное убийство и другие», — сказал собеседник агентства.

Агентство «РИА Новости Крым» со ссылкой на источник в командовании Черноморского флота сообщает, что инцидент произошел в воинской части в селе Перевальное. По его словам, сослуживец застрелил молодого человека, который проходил службу по контракту.

О том, что контрактник погиб от пули сослуживца, пишет и местное издание ForPost, которое также ссылается на источник в командовании Черноморского флота. По его словам, делом занимается военное следственное управление ЧФ.