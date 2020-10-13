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В Крыму солдат застрелил сослуживца

По данным СМИ, в воинской части в селе Перевальное сослуживец застрелил молодого человека, который проходил службу по контракту. По факту происшествия завели дело по статье об убийстве
Погибший контрактник
Погибший контрактник (Фото: Алена Боровских / Vk)

В одной из воинских частей Крыма солдат застрелил сослуживца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По факту происшествия заведено уголовное дело, заявил он.

«Отрабатываются разные версии: неосторожное обращение с оружием, умышленное убийство и другие», — сказал собеседник агентства.

Агентство «РИА Новости Крым» со ссылкой на источник в командовании Черноморского флота сообщает, что инцидент произошел в воинской части в селе Перевальное. По его словам, сослуживец застрелил молодого человека, который проходил службу по контракту.

О том, что контрактник погиб от пули сослуживца, пишет и местное издание ForPost, которое также ссылается на источник в командовании Черноморского флота. По его словам, делом занимается военное следственное управление ЧФ.

На Урале сослуживец застрелил контрактника
Общество
Фото:Замир Усманов / ТАСС

«По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом военнослужащего по контракту», — заявил позже «РИА Новости» представитель пресс-службы Южного военного округа. Он не уточнил, когда именно произошел инцидент.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что в связи с гибелью военнослужащего заведено дело по статье «Убийство». Собеседник агентства не уточнил, когда именно и в какой военной части произошел инцидент, также он не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что молодого человека застрелили.

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Информация о гибели военнослужащего из-за выстрела сослуживца появилась 10 октября в соцсети «ВКонтакте». Мать погибшего, которая опубликовала пост, подтвердила «Интерфаксу», что инцидент произошел в Крыму.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.

В конце октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горном Забайкальского края. Погибли восемь человек, еще двое серьезно пострадали. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Как заявлял отец Шамсутдинова, на преступление его сына спровоцировали неуставные отношения.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Майя Бобенко
Крым военная часть военнослужащий убийство
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