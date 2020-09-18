На Урале сослуживец застрелил контрактника

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Контрактник в одной из воинских частей Еланского гарнизона в Свердловской области случайным выстрелом ранил стоящего рядом сослуживца, который позже скончался. Об этом сообщила РБК пресс-служба Центрального военного округа.

«По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впереди стоящего военнослужащего-контрактника», — говорится в сообщении гарнизона.

Раненый был оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему была оказана необходимая медпомощь, однако спасти ему жизнь не удалось.

Командование Еланского гарнизона проводит проверку по факту смерти военнослужащего совместно с правоохранительными органами, заявила пресс-служба.