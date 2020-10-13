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Пандемия коронавируса ,  
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В эффективность социального дистанцирования поверили более 40% москвичей

Меньше половины (43%) москвичей считают, что социальное дистанцирование помогает избежать заражения коронавирусом. Доля тех, кто придерживается такого мнения, выросла в сентябре по сравнению с апрелем (39%) и маем (41%), следует из данных исследования потребительских настроений в России от BCG и «Ромира» (есть у РБК).

В целом же в России доля граждан, считающих социальное дистанцирование эффективной мерой против COVID-19, в сентябре оставалась на уровне апреле (30% и 29% соответственно). В мае число таких людей было наиболее высоким — 35%.

В стране в сентябре по сравнению с апрелем снизилось число тех, кто старается избегать общественных мест (52% против 85%), кому пришлось поменять привычки из-за эпидемии (47% против 75%) и кто работает из дома (21% против 45%).

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Доля россиян, которые полагают, что худшее в ситуации с COVID-19 еще впереди, в сентябре составляет 31% — она снизилось на 34% по сравнению с апрелем. При этом половина граждан (51%) считает, что мир все еще находится в серьезной опасности (в апреле их число достигало 75%).

По данным исследования, чистый рост спроса наблюдается
в категориях необходимых товаров и услуг: наибольшее число, 29%, планируют увеличить свои расходы на коммунальные услуги, в первой тройке — мобильная связь (15%), а также бакалея, основные продукты питания (13%).

Наиболее резкий спад произошел в категориях роскоши и
развлечений: 34% граждан собираются уменьшить свои расходы на кинотеатры, 30% — на аксессуары и бижутерию, 27% — на рестораны. Чистое снижение спроса эксперты ожидают в около 90% категорий.

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Опрос BCG и «Ромира» проводился в три волны: апрель—май, май—июнь, сентябрь. В нем приняли участие около 1,5 тыс. человек по всей России.

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В то же время, как следует из опроса Wanta Group, вторую волну коронавирусной инфекции до конца года ожидают 41% москвичей.

12% считают, что она уже наступила, а 21% респондентов уверены в том, что вторая волна будет в октябре. При этом треть москвичей (33%) полагает, что второй волны не будет. 60% из тех, кто так считает, — люди в возрасте от 35 до 44 лет.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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0
<5000
0
<10 000
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<15 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Согласно данным опроса, число тех, кто будет соблюдать защитные меры, такие как ношение маски и перчаток, обработка рук антисептиками, соблюдение социальной дистанции, снизилось на 26% в сентябре — октябре по сравнению с июлем: если летом 58% москвичей, ожидавших вторую волну, собирались соблюдать меры предосторожности, то уже в сентябре лишь треть (32%) выразила готовность следовать рекомендуемым предписаниям по защите от коронавируса.

Опросы Wanta Group проводились по телефону в Москве с 13 по 19 июля и с 21 сентября по 4 октября. Всего в них приняли участие 526 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.

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