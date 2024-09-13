 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Брянский губернатор предложил не принимать в вузы без «природного дара»

В вузы должна идти только одаренная молодежь, другим пригодятся рабочие специальности, полагает губернатор Богомаз. С его слов, нехватку рабочих рук можно решить двумя путями: привлекать мигрантов или сокращать высшее образование
Александр Богомаз
Александр Богомаз (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

У детей необходимо развивать природный дар, а при его отсутствии «нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование», которое не соответствует даже уровню десятого класса, заявил брянский губернатор Александр Богомаз в интервью Regnum.

«Как у Емели: в одно ухо влетело, в другое — вылетело, и ты сразу стал умным. Но так не бывает. Нужно учиться, трудиться и добиваться. А для этого нужен еще и природный дар», — считает он.

Родители пожаловались на «выдавливание» детей в колледжи после 9 класса
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Журналистка спросила у губернатора, как обстоит ситуация с занятостью населения в регионе и ощущается ли нехватка работников в связи с проведением военной операции. Богомаз ответил, что причина состоит не только в военной операции, а рабочих рук не хватает из-за множества людей, живущих в России на пособия. По его данным, в области не хватает 14 тыс. рабочих рук, причем прежде мигрантов было немного, «но, чувствую, их придется приглашать».

Губернатор уверен, что без мигрантов брянская экономика окажется «заморожена», и потому следует либо полагаться на них, либо «наполовину сократить высшее образование и оставить его только на бюджете».

На замечание корреспондента, что это могут назвать нарушением прав человека, Богомаз ответил: «Всегда нужно чем-то жертвовать».

Семь вузов предупредили о нарушениях требований к экзамену для мигрантов
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Этим летом родители некоторых школьников в Москве и других регионах России пожаловались, что детей не принимают в 10-е классы из-за непройденных собеседований. В администрациях школ настойчиво предлагали отводить девятиклассников в колледжи, рассказала глава общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова: «Но в таком случае велика вероятность, что родители будут вынуждены оплачивать учебу ребенка, если он не поступит на бюджет». Прокуратура занялась ситуацией, директора одной из школ привлекли к дисциплинарной ответственности.

Весной 2022 года премьер Михаил Мишустин требовал «повысить уважение к выпускникам колледжей» в обществе.

По оценке аналитиков, система высшего и среднего профессионального образования в России в текущем виде «полностью не готова» к эффективному ответу на имеющиеся и перспективные вызовы, в результате чего сформировался переизбыток выпускников с невостребованными специальностями. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

К 2035 году избыток специалистов с высшим образованием в экономике составит 2,7 млн человек (220 тыс. в год в среднем), а нехватка работников со средним профессиональным образованием — 3,6 млн человек (300 тыс. в год), прогнозируют эксперты.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Александр Богомаз Брянская область высшее образование вузы мигранты
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Число поступивших в вузы по квоте для бойцов спецоперации выросло на 40%
Общество
Вузы раскрыли самые популярные у абитуриентов-2024 направления
Общество
Власти предложили ввести сбор на профильное образование для IT-компаний
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
Суд потребовал от «Яндекса» доплатить ₽1,67 млрд налоговБизнес, 06:13
Маск поделился плохим предчувствием после слов Путина о НАТО и УкраинеПолитика, 05:45
Над Брянской областью за ночь сбили семь дроновПолитика, 05:27
Трамп заявил, что Байден не ворочается по ночам из-за УкраиныПолитика, 05:12
Брянский губернатор предложил не принимать в вузы без «природного дара»Общество, 05:11
В Одессе раздались взрывыПолитика, 04:48
Пьяные черви и голуби-наводчики: за что вручили Шнобелевскую премиюОбщество, 04:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На пунктах пропуска с Китаем возникли заторы перед повышением утильсбораОбщество, 04:14
Суд разрешил изъять оружие у напавшего на Брянскую область главы РДКОбщество, 03:27
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭОбщество, 02:53
Колумбия потребовала прекратить вербовку «для зарубежных войн»Политика, 02:50
В Пентагоне по ошибке заявили о стремлении защитить суверенитет РоссииПолитика, 02:29
В США не ответили на слова Путина об участии НАТО в конфликте на УкраинеПолитика, 02:08
Британские военные сопроводили российские корабли в Ла-МаншеПолитика, 01:40