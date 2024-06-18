В ЦМАКП назвали топ специальностей с невостребованными выпускниками

Проблема дефицита кадров в России в ближайшие 10 лет будет сопровождаться переизбытком выпускников вузов по ряду специальностей, например, политологов и журналистов, прогнозируют в ЦМАКП. Будут и профессии с нехваткой специалистов

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Cистема как высшего, так и среднего профессионального образования в России в текущем виде «полностью не готова» к эффективному ответу на имеющиеся и перспективные вызовы. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в аналитическом материале «Обеспеченность экономики кадрами: о важнейших структурных дисбалансах» (РБК с ним ознакомился). В результате на период до 2035 года избыток специалистов с высшим образованием в экономике составит 2,7 млн человек (220 тыс. в год в среднем), а нехватка работников со средним профессиональным образованием — 3,6 млн человек (300 тыс. в год), оценили они.

О том, в каких сферах будут наблюдаться наиболее критичные дисбалансы, — в материале РБК.

Сферы с избытком специалистов

В экономике России наблюдаются «мощнейшие структурные дисбалансы» между спросом и предложением специалистов как по уровням системы образования, так и по группам профессий и специальностей, констатируют эксперты ЦМАКП. Они разработали прогноз развития рынка труда на период до 2035 года и установили, что на данном горизонте по-прежнему будет наблюдаться «заметный избыток» специалистов с высшим образованием.

Во многом этот процесс является следствием «гипертрофированного» развития системы высшего образования после распада СССР: если в 1991 году в России в высших учебных заведениях обучались около 2,8 млн человек, то в 2005–2010 годах число студентов превысило 7 млн, указано в материалах. Такой рост «не соответствовал потребностям экономики», а диплом о высшем образовании стал своего рода «хорошим тоном», тогда как значительная часть выпускников работала не по специальности, считают в ЦМАКП.

Как считали в ЦМАКП В прогнозе спроса и предложения на работников до 2035 года эксперты ЦМАКП исходили из следующих предпосылок: ВВП и промышленное производство в 2035 году по отношению к 2023 году вырастут в 1,4 раза;

демографические параметры будут соответствовать среднему сценарию демографического прогноза Росстата;

учтены запланированные в рамках пенсионной реформы параметры увеличения пенсионного возраста;

отрасли сохранят закономерности изменения производительности труда, наблюдавшиеся в 2005–2022 годах;

сохранится структура выпускников по профессиям и специальностям образца 2023 года. В качестве предложения рабочей силы выступает численность выпускников учебных заведений (миграционные потоки в расчет не принимались). Для оценки итогового дисбаланса использовалось соотношение величины притока рабочей силы (численности выпускников) за прогнозный период и суммарного значения выбытия рабочей силы и изменения спроса на нее. Прогнозные оценки носят «в значительной степени демонстрационный характер», оговариваются авторы расчетов: структура выпускников по полученным профессиям и специальностям, вероятно, не будет статичной, кроме того, не учитываются и возможные «быстрые технологические изменения». Основным источником информации для прогнозирования стали микроданные выборочного обследования рабочей силы Росстата, однако также использовались данные Минобрнауки и Минпросвещения.

До 2035 года наибольшее превышение специалистов с высшим образованием над количеством доступных рабочих мест будет фиксироваться в следующих специальностях, прогнозируют эксперты:

Политические науки и регионоведение — предложение выпускников превысит спрос в 7,2 раза.

Столь большой разрыв между спросом и предложением в этой специальности «выглядит подозрительно», признают в ЦМАКП. Однако в целом избыточность выпускников в данном случае подтверждается и другими, косвенными оценками: например, по данным мониторинга трудоустройства выпускников (проводится Рострудом), в 2023 году оказались трудоустроены лишь 57% выпускников с этой специальностью (против 70% в среднем по всем специальностям), а относительная зарплата трудоустроенных оказалась на 10% меньше средней по всем выпускникам.

«Политология — молодая наука, политологи стали востребованными после распада СССР. С одной стороны, сейчас сохраняется очень сильная инерция: молодые люди продолжают интересоваться и хотят самореализоваться в этой сфере. А с другой стороны, возможностей для этого меньше», — говорит первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин. Он отметил, что одним из основных мест работы выпускников-политологов были активно развивающиеся политические партии. Сейчас их формально немало, но активность значительно снизилась, отметил Макаркин. К тому же, по его словам, спрос на таких специалистов падает на фоне снижения политической конкуренции.

Управление в технических системах — в 3,3 раза.

В эту категорию входят такие специализации, как стандартизация и метрология, системный анализ и управление, автоматика и телемеханика.

Техносферная безопасность и природообустройство — в 3,1 раза.

Среди специализаций — пожарная безопасность, природообустройство и водопользование, защита в чрезвычайных ситуациях.

СМИ и информационно-библиотечное дело — в 3 раза.

Здесь речь идет о журналистике, рекламе и связях с общественностью, издательском деле, телевидении и медиакоммуникациях.

Кроме того, сильный дисбаланс будет фиксироваться в таких специальностях, как химические технологии (в 2,9 раза), языкознание и литературоведение (в 2,6 раза), сельское, лесное и рыбное хозяйство (в 2,6 раза), психологические науки (в 1,9 раза). Замыкают топ-10 специальностей с наибольшим превышением предложения над спросом технологии наземного транспорта (в 1,9 раза), а также ветеринария и зоология (в 1,8 раза).

В последние пять лет численность выпускников среднего профессионального образования возросла на 17%, а количество выпускников высших учебных заведений, напротив, снизилось — на 11%, отмечают в ЦМАКП. Однако в ряде специальностей, где уже фиксируется избыток специалистов, наблюдается обратная тенденция роста числа выпускников с высшим образованием, что только усиливает дисбаланс.

«В наибольшей степени такая контртенденция проявилась в следующих — исключительно гуманитарных — специальностях: политические науки и регионоведение, средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, искусствознание, языкознание и литературоведение. По данным специальностям прирост выпускников в период 2019–2023 годов варьируется в пределах 15–30%, при том что ожидаемый спрос на таких специалистов кратно меньше числа выпускников», — отмечают в ЦМАКП.

«Комфортное соотношение» для работодателя

Сегодня реальный избыток кадров на рынке труда наблюдается только в первой группе специальностей (политические науки и регионоведение), считает руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая. Данная группа включает такие подгруппы, как зарубежное регионоведение, регионоведение России, политология, международные отношения, публичная политика и социальные науки. В остальных случаях можно говорить о комфортном соотношении предложения рабочей силы и спроса на нее (управление в технических системах, техносферная безопасность, СМИ), а также о дефиците специалистов.

«Конкуренция в два-три человека на рабочее место не является критичной для соискателей, а когда на вакансию потенциально претендуют меньше двух человек, бизнес сталкивается с серьезными кадровыми трудностями — ведь у компании буквально нет выбора», — подчеркивает она.

Также следует учитывать, что далеко не всякий человек, подходящий по формальному признаку (специализация, полученная в вузе), реально соответствует объективным требованиям вакансии. И не каждый выпускник планирует работать по специальности, указывает Святицкая.

В ЦМАКП, очевидно, не располагают полными данными с точными оценками потребности в тех или иных специалистах, предполагает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, единственные доступные исследователям прямые данные — это информация вузов о трудоустройстве выпускников.

«Это базовый расчет: количество лиц, которых подготовили по направлениям профессиональной подготовки, и количество лиц, которые трудоустроились по своей профессии. Но если эти программы позволяют людям трудоустраиваться в смежных направлениях, если его работодатель выбрал, значит, профессиональная подготовка была успешной», — констатирует Сафонов.

Например, выпускник-политолог может успешно работать в пиаре, на госслужбе в муниципалитете, в GR (англ. Government Relations — отношения с органами государственной власти), перечисляет он. «Очень много смежных профессий, которые не называются «политолог», но содержат требования, которым отвечает выпускник-политолог», — уточняет эксперт.

Сферы с дефицитом специалистов

В России выделяется ряд важных групп специальностей, где до 2035 года будет наблюдаться обратная ситуация — дефицит специалистов, указывают в ЦМАКП. А именно:

Информационная безопасность — предложение удовлетворит прогнозный спрос только на 45%.

К специальностям в этой группе относятся криптография, противодействие техническим разведкам, компьютерная безопасность, организация и технология защиты информации.

Оружие и системы вооружения — предложение удовлетворит прогнозный спрос на 58%.

Количество выпускников в этих специальностях в 2023 году выросло на 39% по сравнению с 2019-м, отмечается в материалах ЦМАКП. Доля трудоустроившихся в 2023 году составила 76%.

Нанотехнологии и наноматериалы — предложение удовлетворит прогнозный спрос на 60%.

Речь о нанотехнологиях и микросистемной технике и наноинженерии.

Архитектура — предложение удовлетворит прогнозный спрос на 60%.

В это направление входят такие специальности, как градостроительство, реконструкция и реставрация, дизайн архитектурной среды.

Кроме того, к дефицитным группам специальностей в ЦМАКП отнесли фармацию (удовлетворено будет 74% спроса), а также информатику и вычислительную технику (80% спроса). И если по архитектуре отмечается стагнация выпуска специалистов, то по другим группам с прогнозируемым дефицитом (связанным с нано-, военными и информационными технологиями) в последние годы шло выправление дисбалансов — выпуск специалистов возрос по этим профгруппам на 16–39% за 2019–2023 годы, оптимистичны эксперты.

«Обеспеченность кадрами становится одним из главных долгосрочных ограничителей экономического роста и структурной перестройки экономики», — резюмируют в ЦМАКП. При этом на среднесрочном горизонте обеспеченность кадрами будет ухудшаться вследствие завершения пенсионной реформы, а в более отдаленном будущем высоковероятна актуализация негативных демографических трендов, предупреждают эксперты.

Потребность экономики России в дополнительных кадрах до 2030 года оценивается правительством в 2,4 млн человек. Ответом на «кадровый вызов» со стороны властей стало формирование нового национального проекта «Кадры», который заработает с 2025 года.