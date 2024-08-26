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Родители пожаловались на «выдавливание» детей в колледжи после 9 класса

«Ъ»: Родители сообщили о проблемах с зачислением детей в 10 класс
Школы вводят свои критерии для приема учеников в 10-й класс, из-за чего многие подростки не поступают и вынуждены идти в колледжи, где образование может быть платным. Прокуратура занялась ситуацией, одного директора уже наказали
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Многие московские школьники не смогли перейти в 10-й класс в связи с необходимостью пройти дополнительный отбор в своей же школе. Об этом «Коммерсанту» сообщила глава общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова.

Критерии отбора каждая школа определяла сама: в большинстве случаев ими стали средний балл аттестата или ОГЭ, могли проводиться собеседования. Те, кто отбор не прошел, не смогли перейти в 10-й класс. К «Родителям Москвы» обратились примерно 50 человек, но по дискуссиям в социальных сетях видно, что проблема масштабнее, рассказала Менькова. С ее слов, в администрациях школ настойчиво предлагали отводить девятиклассников в колледжи: «Но в таком случае велика вероятность, что родители будут вынуждены оплачивать учебу ребенка, если он не поступит на бюджет».

Ситуация стала результатом принятия нового федерального образовательного стандарта, который вступил в силу с прошлого сентября, поясняет Менькова. «Родители Москвы» помогли составить обращения в прокуратуру, к директорам школ и в московский департамент образования и науки, после чего «школам пришлось пойти на попятную и зачислить детей».

«Однако к нам обратились далеко не все родители, столкнувшиеся с этой проблемой. Многие просто сдались и забрали ребенка в колледж», — признала Менькова.

Стандарт фактически ликвидировал общеобразовательные классы в старшей школе, объясняет «Коммерсантъ», теперь старшеклассники обязаны изучать не менее двух предметов на углубленном уровне, выбрав естественно-научное, социально-экономическое, технологическое или гуманитарное направление. Для неопределившихся есть классы универсального профиля, но и там два предмета будут изучаться углубленно. Закон об образовании разрешает школам проводить индивидуальный отбор в профильные классы, тогда как в классы универсального профиля можно зачислять и без допусловий, это могут разрешить местные власти.

В школах России перед 1 сентября проведут единые тренировочные учения
Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В мэрии Москвы подтвердили, что школы устанавливают порядок зачисления в 10-й класс «в зависимости от сложности программ обучения». Если школьник не получил нужный результат, то мог улучшить его в Московском центре качества образования, так сделали 2,7 тыс. детей. Проведение диагностики по одному предмету обойдется в 2 тыс. руб., следует из информации на сайте организации.

Об аналогичной проблеме сообщали и в других регионах России.

  • В минобразования Иркутской области сообщили о получении «небольшого количества обращений о проблемах с приемом в 10-й класс, которые отрабатывали в ручном режиме».
  • Детский омбудсмен Челябинской области Наталья Майорова рассказала, что по ее запросу удалось зачислить в 10-й класс детей, которые не прошли «конкурсный отбор»; это получилось благодаря своевременному реагированию прокуратуры, ведомство объявило главам школ предостережения.
  • В Краснодарском крае в 10-й класс не смогли поступить 46 подростков, поскольку их средний балл в аттестате был ниже 4,4. Генпрокуратура после обращения родителей сообщила, что «права учащихся были восстановлены». Директора школы привлекли к ответственности по статье о нарушении требований к ведению образовательной деятельности и организации учебного процесса (ч. 5 ст. 19.30 КоАП).

Генпрокуратура напомнила о постановлении Конституционного суда от 2020 года, согласно которому положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не могут служить основанием для отчисления детей. Там подчеркнули, что региональные власти должны дополнительно гарантировать доступность обучения по программе среднего общего образования всем детям, желающим ее освоить. Надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль и проинформировало главу Минпросвещения Сергея Кравцова о «сложившейся ситуации».

В ЦМАКП назвали топ специальностей с невостребованными выпускниками
Экономика
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Аналитики сообщали о переизбытке выпускников с невостребованными специальностями, за счет чего система как высшего, так и среднего профессионального образования в России в текущем виде «полностью не готова» к эффективному ответу на имеющиеся и перспективные вызовы. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По их подсчетам, до 2035 года избыток специалистов с высшим образованием в экономике составит 2,7 млн человек (220 тыс. в год в среднем), а нехватка работников со средним профессиональным образованием — 3,6 млн человек (300 тыс. в год).

Весной 2022 года премьер Михаил Мишустин требовал «повысить уважение к выпускникам колледжей» в обществе.

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