Раку Александра Невского застрахуют на ₽21 млрд

Страховое покрытие раки святого князя Александра Невского, которую Эрмитаж передает церкви, превышает ₽20 млрд, узнал РБК. Комплекс будут передавать по частям. Все, кроме декоративной пирамиды, перейдет в ведение лавры до декабря

Фото: Сергей Власов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Страховое покрытие раки (гробницы) святого князя Александра Невского, которую Эрмитаж передает церкви в безвозмездное пользование, и предметов из комплекса гробницы составляет 21 млрд руб., сообщил РБК источник, знакомый с процессом передачи реликвии. Руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Оксана Чернега) подтвердила РБК, что фондово-закупочная комиссия Эрмитажа оценила комплекс в 21 млрд руб. на случай утраты. Она также уточнила, что оплату страховых взносов взяли на себя благотворители.

Наиболее дорогими предметами из комплекса гробницы, по данным источника РБК, в Эрмитаже сочли внешний серебряный саркофаг с крышкой, созданный в 1750 году, декоративную пирамиду, внутренний деревянный ковчег и серебряный пьедестал с группой трофеев.

История раки и ее возвращение О том, что раку Александра Невского передадут РПЦ, стало известно в мае, одновременно с решением президента Владимира Путина передать церкви и икону «Троица», написанную Андреем Рублевым в XV веке. Комплекс состоит из нескольких частей: малый деревянный ковчег, большой серебряный ковчег (гробница) с крышкой-иконой, большая декоративная пирамида, два пьедестала с трофеями и два напольных подсвечника. Деревянный ковчег изготовили в 1694–1696 годах для хранения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В начале XVIII века по указу Петра I была заложена основа Александро-Невской лавры в месте, где, как считалось, произошла знаменитая битва Александра со шведами, после которой он получил прозвище Невский. В 1724 году деревянный ковчег с мощами перенесли из Владимира, где был похоронен Невский, в только что построенную Благовещенскую церковь в лавре. Современный вид комплекс приобрел при Елизавете Петровне. По ее указу в начале 1750-х годов были созданы серебряная гробница (в которую помещался деревянный ковчег), пирамида, пьедесталы с трофеями и напольные подсвечники. Спустя еще 40 лет весь ансамбль переместили в Троицкий собор (его строительство было закончено в 1790 году уже при Екатерине II). Вскрытие раки Александра Невского и изъятие мощей по постановлению Петроградского Совета, 12 мая 1922 г. (Фото: Карл Булла / Центральный Государственный архив кино-фото-фоно-документов СССР / РИА Новости) Представители духовенства в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в момент вскрытия раки Александра Невского, Петроград, 12 мая 1922 г. (Фото: Карл Булла / Центральный Государственный архив кино-фото-фоно-документов СССР / РИА Новости) Торжественное шествие по переносу мощей Александра Невского в Александро-Невскую лавру, Ленинград, 1 июня 1989 г. (Фото: Алексей Варфоломеев / РИА Новости) В 1922 году гробницу Александра Невского передали в Эрмитаж, где она хранилась до настоящего времени. Мощи князя тогда же изъяли из ковчега и до 1989 года они хранились в музеях, после чего их возвратили в Троицкий собор. 12 сентября отмечается День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В городе в этом году прошли два крестных хода: большой общегородской и малый, с мощами. Торжества возглавил патриарх Кирилл, он же отслужил божественную литургию в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. Во время празднования патриарх торжественно вложил деревянный ковчег с мощами в большую серебряную раку. Их 8 сентября первыми из всего комплекса гробницы передали лавре. Патриарх обратился к верующим с речью и заявил, что император Петр I «боролся с западными влияниями, направленными на ослабление России». «Он осознавал, что Петербург мог быть оккупирован другой силой. Поэтому он создал форты. Они закрывали вход в Петербург. Не верил Петр в доброту соседей», — подчеркнул патриарх (цитата по «Фонтанке»). Кроме того, по словам Кирилла, Петр понимал, что «различного рода псевдодуховные течения идут с Запада».

Пирамида (Фото: Государственный Эрмитаж) Подсвечник (Фото: Государственный Эрмитаж) Пьедестал с трофеями (Фото: Государственный Эрмитаж) Рака для мощей Александра Невского (Фото: Государственный Эрмитаж) Серебряный саркофаг (Фото: Государственный Эрмитаж) Фото: Олег Варов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Фото: Олег Варов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Как будут передавать раку Александро-Невской лавре

Согласно достигнутым договоренностям, комплекс будут передавать по частям. Все его части, кроме большой декоративной пирамиды, перейдут в ведение лавры до 1 декабря. Пирамида находится на реставрации и должна быть перевезена в лавру течение 20 рабочих дней после ее завершения.

Как сообщили РБК в «Эрмитаже», реставрация пирамиды ведется с конца 2019 года, для этого ее демонтировали и разобрали на 251 фрагмент. Завершить реставрацию планируется не ранее 2024 года.

Остальные части комплекса уже отреставрированы силами «Эрмитажа» или их завершают реставрировать. 8 сентября состоялась передача первых частей гробницы — серебряного и внутреннего деревянного ковчегов (их реставрация завершилась в 2019 году).

Как рака будет храниться в лавре

Сначала гробница Александра Невского будет располагаться на втором этаже Благовещенской церкви. Позже комплекс перенесут в Троицкий собор, в котором рака была размещена изначально (сейчас он на реставрации), однако сроки пока неизвестны.

В Благовещенской церкви реликвии будут располагаться без дополнительных витрин или киотов — в Эрмитаже пояснили, что специалисты сошлись на том, что наиболее оптимальным вариантом является создание условий внутри самого помещения. По данным источника РБК, согласно договоренностям, в Благовещенской церкви в специальной витрине должен располагаться деревянный ковчег.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии вложения мощей св. Александра Невского в историческую раку (Фото: Сергей Власов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси) Церемония вложения мощей св. Александра Невского в историческую раку (Фото: Олег Варов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси) Перед началом крестного хода в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости) Крестный ход по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости) Верующие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости) Торжественное открытие памятника Александру Невскому на Проспекте Победы в Липецке (Фото: Администрация города Липецка) Торжественное открытие памятника Александру Невскому на Проспекте Победы в Липецке (Фото: Администрация города Липецка) Торжественное открытие памятника Александру Невскому на Проспекте Победы в Липецке (Фото: Администрация города Липецка)

«В основном пространстве Благовещенской церкви установлено специальное климатическое и инженерное оборудование для поддержания необходимых условий температурно-влажностного режима, — пояснили в музее. — Ведется круглосуточный мониторинг микроклимата. Информация обо всех изменениях воздуха, его температуры, влажности и других показателей поступает в режиме реального времени сотрудникам лаборатории климатического контроля Государственного Эрмитажа, которые тщательно следят за всеми показателями».

Глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения подтвердила, что в церкви также считают, что условия в Благовещенской церкви позволяют не использовать специальную климатическую витрину.

К этапу размещения гробницы в Троицком соборе должна быть сконструирована специальная климатическая витрина для всех частей мемориального комплекса. По требованиям Эрмитажа, ее необходимо будет создавать из химически инертных материалов и закрывать ударопрочным стеклом. Температура внутри витрины должна составлять 18–22 °C в зависимости от времени года, а влажность — 35–55%. Увеличение влажности свыше допустимых пределов может привести к разбуханию дерева и, как следствие, деформации некоторых частей гробницы и разрывам, например, серебряных накладок, предупредили в Эрмитаже. Кроме того, необходимо будет беречь гробницу от возникновения микроскопических грибов, а также регулярно чистить помещение, не допуская появления там насекомых.

Вскрывать климатическую витрину и производить любые действия с элементами гробницы без уведомления Эрмитажа и присутствия его специалистов запрещается.

В случае несоответствия режима хранения элементов гробницы в Александро-Невской лавре Эрмитаж вправе расторгнуть договор, уточнил источник РБК, знакомый с процессом передачи реликвии.

Раз в полгода комиссия Эрмитажа, включая хранителя и реставраторов, будет проводить проверку сохранности памятника. В случае, если возникнет необходимость проведения реставрационных работ элементов гробницы, в том числе экстренных, финансировать их будет церковь. Также допускается привлечение третьих лиц либо финансирование с помощью программ господдержки. При этом Эрмитаж будет участвовать в процессе, в том числе проводить совет для утверждения реставрационного задания и согласовывать все этапы работ.

По особо значимым церковным праздникам (но не более двух-трех раз в год) лавра сможет изымать мощи святого благоверного князя Александра Невского из деревянного ковчега. При этом будут присутствовать представители Эрмитажа, сообщили РБК в музее.