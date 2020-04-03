Google запустила отслеживающий передвижения людей при пандемии сервис
Google создала сайт, который будет отслеживать перемещения людей в период распространения коронавируса. Об этом говорится в блоге компании.
На сайте COVID-19 Community Mobility Reports будут публиковаться отчеты, в которых указано, где находятся пользователи сервисов Google. При этом компания обещает придерживаться собственной политики конфиденциальности и не будет раскрывать персональные данные, в том числе геопозицию или контактную информацию.
Для отчетов Google будет использовать анонимные данные, которые покажут посещаемость наиболее популярных мест, включая магазины, общественные заведения, аптеки, парки, рабочие места и жилые помещения. Компания будет следить за перемещениями людей по всему миру и сначала планирует представить информацию по 131 стране.
Компания отмечает, что отчеты отображают тенденции, характерные для передвижения людей. В них будет указано процентное соотношение по уровню популярности тех или иных мест, но не абсолютное количество посещений. Отчеты будут включать данные, которые собирались в течение нескольких недель, самые свежие из них будут показывать информацию за последние 48–72 часа.