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Пандемия коронавируса ,  
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Google запустила отслеживающий передвижения людей при пандемии сервис

На сайте будут публиковаться отчеты о том, какие места люди по всему миру посещали чаще, а какие — реже. Пока отслеживать перемещения будут на территориях 131 страны. Отмечать, в частности, будут посещения магазинов и рабочих мест
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Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Google создала сайт, который будет отслеживать перемещения людей в период распространения коронавируса. Об этом говорится в блоге компании.

На сайте COVID-19 Community Mobility Reports будут публиковаться отчеты, в которых указано, где находятся пользователи сервисов Google. При этом компания обещает придерживаться собственной политики конфиденциальности и не будет раскрывать персональные данные, в том числе геопозицию или контактную информацию.

Для отчетов Google будет использовать анонимные данные, которые покажут посещаемость наиболее популярных мест, включая магазины, общественные заведения, аптеки, парки, рабочие места и жилые помещения. Компания будет следить за перемещениями людей по всему миру и сначала планирует представить информацию по 131 стране.

Компания отмечает, что отчеты отображают тенденции, характерные для передвижения людей. В них будет указано процентное соотношение по уровню популярности тех или иных мест, но не абсолютное количество посещений. Отчеты будут включать данные, которые собирались в течение нескольких недель, самые свежие из них будут показывать информацию за последние 48–72 часа.

«Яндекс» создал карту распространения коронавируса
Технологии и медиа

Сейчас на картах в сервисе Google Maps также отображаются точки распространения коронавируса в мире. На прошлой неделе «Яндекс» запустил аналогичную карту, где можно посмотреть число заболевших, выздоровевших и погибших от коронавируса. Кроме того, компания ввела индекс самоизоляции, который показывает, как много людей отказались выходить на улицу в условиях распространения вируса. Чем выше показатель, тем больше людей находятся дома.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Гаяна Демурина
Теги: Google, коронавирус
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