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Латвийский банк подал к Киркорову иск на более чем €650 тыс.
Лишенный лицензии латвийский банк решил через суд взыскать с Филиппа Киркорова долг в размере €651 тыс., а также штрафы, неустойки и проценты
Филипп Киркоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Латвийский банк ABLV подал иск в суд на певца Филиппа Киркорова, сообщила РБК пресс-секретарь Таганского районного суда Юлия Сухинина.

«Основной долг — €651 тыс. ($743 тыс. — РБК). Далее идут штрафы, неустойка, проценты. Итоговая сумма будет уточняться. Сейчас идет подготовка дела к судебному разбирательству», — уточнила она.

Ранее об иске к Киркорову сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, банк требует выплат из-за просрочек по ипотечному кредиту. Общая сумма иска составляет около €1,5 млн ($1,66 млн), пишет издание. Предварительное судебное заседание назначено на 1 октября, следует из электронной картотеки дел.

«Банка нет, он не существует, он был распущен в 2018 году. Сегодня утром была информация, что у Киркорова арестованы все счета, потом налоговая объяснила, что это какой-то идиот наврал. Филипп — яркая фигура, вот и присылают какую-то чушь. Будем разбираться», — рассказал адвокат певца Александр Добровинский.

Общество
Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

Утром 13 сентября агентство «Москва» сообщило, что налоговая заблокировала счета Киркорова в Сбербанке и СДМ-банке, однако позже в ФНС опровергли эту информацию, отметив, что у певца нет задолженности.

ABLV Bank — латвийский банк, основанный в 1993 году. В феврале прошлого года власти США предложили ввести против финансовой организации санкции из-за подозрений в отмывании денег и нарушении санкционного режима в отношении КНДР. В июне 2018 года латвийский регулятор разрешил ABLV начать процедуру добровольной ликвидации, а в июле лишил банк лицензии.

Авторы: Любовь Порываева, Егор Губернаторов, Константин Нагаев
Теги: Филипп Киркоров, Судебный иск, банк
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