Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Задолженность у ИП Киркоров Ф.Б. отсутствует», — сообщили в ФНС.

В пресс-службе пояснили, что при наличии у кого-либо задолженности по налогам налоговые органы не блокируют счета в банках.

«Приостановление операций по счетам применяется только на сумму задолженности и не распространяется на приоритетные платежи, такие как выдача заработной платы и другие, а также не препятствует зачислению денежных средств», — пояснили в пресс-службе.

Ранее о блокировке счетов певца со стороны ФНС сообщало агентство «Москва». Агентство ссылалось на материалы, размещенные в базе ФНС «Банкинформ». Согласно этим сведениям, были заблокированы счета Киркорова в Сбербанке и СДМ-банке.