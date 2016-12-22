Обвиняемый в отмывании денег латвийский банк ABLV лишился лицензии

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению финансового регулятора Латвии, Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), принял решение об отзыве лицензии у банка ABLV Bank AS. В сообщении FKTK отмечается, что решение ЕЦБ вступило в силу в полночь на 12 июля 2018 года.

«Это логичный шаг в процессе добровольной ликвидации банка, он никоим образом не повлияет на ход добровольной ликвидации. FKTK продолжит осуществлять надзор за процессом добровольной ликвидации в соответствии с утвержденным планом и процедурами», — цитирует пресс-служба FKTK слова главы ведомства Петерса Путниньша.

13 февраля власти США после проведенных проверок предложили ввести санкции против банка ABLV из-за подозрений в отмывании денег и нарушении санкционного режима в отношении Северной Кореи. 24 февраля ЕЦБ заявил о наличии «признаков наступающего краха» ABLV, предупредив, что тот не сможет погасить свои долги или другие обязательства по мере наступления срока их погашения.

12 июня совет директоров FKTK разрешил банку начать процедуру добровольной ликвидации организации под контролем регулятора.