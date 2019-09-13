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В Подмосковье после обрушения моста перекрыли участок «бетонки»
Инцидент произошел к югу от столицы в районе Селятино. Мост обрушился после того, как его задел грузовик. Пострадавших нет
Фото: selyatino_aprelevka / VK

На трассе А107 в районе населенного пункта Селятино в Подмосковье произошло обрушение пешеходного моста, что привело к перекрытию движения на автодороге, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Грузовик просто задел [мост], и он обрушился. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

Телеканал «360» опубликовал видео с места инцидента, уточняя, что движение перекрыто в обе стороны, а обломки разбирает спецтехника. На кадрах видно, что под рухнувшим мостом стоит тягач, на месте работают правоохранительные органы.

В конце августа на МКАД в районе Ярославского шоссе произошло ДТП с участием грузовика (он загорелся) и еще двух легковых автомобилей, что привело к перекрытию нескольких полос кольцевой дороги. О пострадавших не сообщалось.

В конце лета власти столицы также назвали самую распространенную причину ДТП в Москве — превышение скорости, из-за чего происходит более 50% аварий. В связи с этим ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости.

Авторы: Артём Губенко, Екатерина Костина
Теги: новости РБК, мост, обрушение
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