Власти Москвы назвали самую распространенную причину ДТП в столице

Больше половины аварий в Москве происходит из-за превышения скорости. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Как передает «РИА Новости», руководитель центра Вадим Юрьев рассказал, что по итогам 2018 года 61% зафиксированных нарушений ПДД связан именно с превышением скорости. Он добавил, что при скорости более 60 км/ч риск получить травмы в аварии, которые могут привести к смерти, достигает 90%. Юрьев также напомнил, что власти Москвы настаивают на снижении неадминистрируемого порога превышения скорости в городах с 20 до 10 км/ч.

В апреле ГИБДД предложила увеличить штрафы за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч в шесть раз. Отмечалось, что эта мера поможет предотвратить рост числа ДТП, связанных с превышением скорости. В этом же месяце в ГИБДД предложили снизить предельно допустимую скорость на 20 км/ч для водителей, которые перевозят детей.