ДТП c загоревшимся грузовиком частично заблокировало движение по МКАД

В районе Ярославского шоссе на МКАД произошло ДТП с участием грузовика, несколько полос дороги с внутренней стороны были перекрыты. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в своем Twitter.

Помимо грузовика в ДТП пострадали еще два автомобиля. «Движение в сторону Ярославского шоссе организовано по двум левым полосам», — предупредили в ЦОДДе. Ведомство опубликовало видео момента аварии с камеры слежения.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве, при аварии пострадал один человек. В ЦОДДе подтвердили, что погибших в аварии нет, завал разобрали рабочие. После столкновения автомобилей в кабине грузовика началось возгорание, оно уже потушено.