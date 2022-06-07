Собственник санатория «Русь» отверг обвинения прокуратуры в мошенничестве

Собственник бывшего санатория ЦК КПСС «Русь», АНО «Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн «Ветеран-Русь», отвергает обвинения в мошенничестве, которые ему предъявили в прокуратуре Московской области, заявил РБК генеральный директор центра Валерий Белялов.

«Коммерсантъ» 2 июня сообщил, что заместитель прокурора Подмосковья Александр Благодаров подал иск к «Ветеран-Русь», поскольку центр в 2017 году незаконно получил в собственность все объекты бывшего санатория «Русь», которым владела Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА). Она была правопреемником Российского фонда инвалидов войны в Афганистане, который в 1992 году получил санаторий от государства.

Санаторий содержался за счет бюджетных средств, и, как писал «Ъ», в 2017 году Минюст провел проверку и установил, что выделенные деньги были потрачены на неуставные цели, после чего Верховный суд России принял решение о ликвидации ОООИВА.

Прокуратура области попросила признать договор между ОООИВА и АНО о передаче 48 объектов недвижимости недействительным и обязать вернуть их ОООИВА.

Белялов заявил, что «Ветеран-Русь» не согласен с обвинениями, поскольку договор о передаче имущества является законным и это ранее установил суд. Сейчас, как указал Белялов, объекты санатория находятся в безвозмездном пользовании у «Центра восстановительной терапии для воинов — интернационалистов им. М.А. Лиходея», и будут находиться в нем в дальнейшем. По словам гендиректора, для сохранения «такого уникального центра» комплексной реабилитации прикладывают «массу усилий», и инвалиды и ветераны боевых действий поддерживают эту работу.

«Действия прокуратуры и правоохранительных органов воспринимаем лишь как отсутствие реальной информации в данном вопросе», — заявил Белялов.

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«Коммерсантъ» указывал, что в случае, если сделка будет признана незаконной, санаторные объекты получит Росимущество, так как ОООИВА была ликвидирована. А государство собирается передать их в управление одной из ветеранских структур, среди кандидатов называлась общероссийская общественная организация военных инвалидов «ВоИН». Ранее в ней предлагали создать систему центров для реабилитации раненых участников спецоперации на Украине.

Бывший санаторий «Русь» находится в Рузском районе Подмосковья на берегу водохранилища, в комплекс входят 48 объектов.