Пандемия вдвое увеличила число психических расстройств среди подростков

Специалисты связывают это с вынужденной социальной изоляцией, в которой оказались несовершеннолетние из-за введенных ограничений

На фоне пандемии коронавируса в мире вдвое вырос показатель психических расстройств среди детей и подростков. Соответствующее исследование опубликовано в рецензируемом медицинском журнале JAMA Pediatrics.

«Обобщенные оценки, полученные в первый год пандемии COVID-19, показывают, что каждый четвертый молодой человек в мире испытывает клинически повышенные симптомы депрессии, а каждый пятый молодой человек испытывает клинически повышенные симптомы тревоги. Эти объединенные оценки <...> вдвое превышают допандемические показатели», — отмечается в материале.

Данные анализировались с 8 по 22 марта 2021 года. Результат был получен путем метаанализа среди 29 исследований, включающих 80 879 участников моложе 18 лет.

В среднем по этим исследованиям 25,2% молодых людей испытывали депрессию, а 20,5% — тревогу во время пандемии COVID-19. До вспышки коронавируса эти показатели в среднем равнялись 12,9% и 11,6% соответственно. Распространенность клинически выраженных симптомов депрессии и тревоги во время пандемии оказалась выше среди девочек. Симптомам депрессии также чаще подвержены дети более старшего возраста.