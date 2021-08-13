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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия вдвое увеличила число психических расстройств среди подростков

Специалисты связывают это с вынужденной социальной изоляцией, в которой оказались несовершеннолетние из-за введенных ограничений

На фоне пандемии коронавируса в мире вдвое вырос показатель психических расстройств среди детей и подростков. Соответствующее исследование опубликовано в рецензируемом медицинском журнале JAMA Pediatrics.

«Обобщенные оценки, полученные в первый год пандемии COVID-19, показывают, что каждый четвертый молодой человек в мире испытывает клинически повышенные симптомы депрессии, а каждый пятый молодой человек испытывает клинически повышенные симптомы тревоги. Эти объединенные оценки <...> вдвое превышают допандемические показатели», — отмечается в материале.

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Тедрос Аданом Гебрейесус&nbsp;

Данные анализировались с 8 по 22 марта 2021 года. Результат был получен путем метаанализа среди 29 исследований, включающих 80 879 участников моложе 18 лет.

В среднем по этим исследованиям 25,2% молодых людей испытывали депрессию, а 20,5% — тревогу во время пандемии COVID-19. До вспышки коронавируса эти показатели в среднем равнялись 12,9% и 11,6% соответственно. Распространенность клинически выраженных симптомов депрессии и тревоги во время пандемии оказалась выше среди девочек. Симптомам депрессии также чаще подвержены дети более старшего возраста.

Специалисты отмечают, что депрессия и повышенная тревожность — две наиболее распространенные проблемы психического здоровья у молодежи. Их рост среди молодежи авторы материала связывают, в частности с ограничениями, введенными для борьбы с распространением инфекции. Так закрытие школ и всеобщий карантин отрезали учеников от привычного общения со сверстниками. На фоне пандемии также подскочил уровень стресса внутри семей, так как люди переживают за здоровье своих близких.

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Как указано в материале, для подтверждения долгосрочных последствий пандемии COVID-19 для психических заболеваний молодежи необходимы дополнительные исследования.

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Фото:Ng Han Guan / AP

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей. «COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб поддержки психического здоровья», — предупредил он.

В конце февраля стало известно, что в России на фоне пандемии также выросло число пациентов с тревожными и депрессивными расстройствами: в разных регионах число обратившихся за психологической или психиатрической помощью увеличилось от 10 до 30%. Так, в департаменте труда и социальной защиты Москвы сообщили, что с 1 марта по 31 декабря прошедшего года на телефон неотложной психологической помощи 051 поступило более 71 тыс. звонков, что на 28% больше, чем в аналогичный период 2019-го. Большинство (74,9%) звонков было от женщин. Главный психотерапевт минздрава Башкирии Ильгиз Тимербулатов, в свою очередь, отмечал, что на 60% увеличилось число обращений в связи с суицидальным поведением подростков.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

Автор
Анна Громова Анна Громова
коронавирус Исследование психическое расстройство
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