Врачи зафиксировали рост обращений россиян к психологам на фоне пандемии

В Москве с марта по конец 2020 года за неотложной психологической помощью обратилось на 28% граждан больше, чем годом ранее. Такую же тенденцию специалисты отметили и в других регионах

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За период пандемии коронавируса в России выросло число граждан с тревожными и депрессивными расстройствами — в разных регионах число обратившихся за психологической или психиатрической помощью увеличилось от 10% до 30%, сообщает газета «Коммерсантъ».

В Санкт-Петербурге число обращений к психиатрам за время пандемии выросло на 30% по сравнению с 2019 годом, рассказала газете руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Центра имени Бехтерева Минздрава России Татьяна Караваева. Если говорить о психологической помощи, «то здесь цифры еще выше», указала она.

В департаменте труда и социальной защиты Москвы сообщили газете, что с 1 марта по 31 декабря прошедшего года на телефон неотложной психологической помощи «051» поступило более 71 тыс. звонков, что на 28% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Наиболее часто жалобы были связаны с депрессивными и стрессовыми состояниями, переживаниями о здоровье, зависимостями, конфликтами в семье и отношениях, проблемами одиночества, а также личностными и возрастными кризисами. Большая часть обратившихся — женщины (74,9%). Чаще всего за помощью обращались люди в возрасте 29–35 лет (26,1% обратившихся мужчин, 20,6% женщин) и 36–50 лет (27,9% мужчин, 29,6% женщин).

Главный психотерапевт минздрава Башкирии Ильгиз Тимербулатов сообщил, что весной прошлого года резко увеличилось (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) число обращений в связи с тревожностью (на 40%), паническими (36%) и навязчивыми расстройствами (30%). Осенью в Башкирии зафиксировали на 45% больше обращений с депрессиями, вызванными изоляцией, удаленной работой или семейно-бытовыми конфликтами. Кроме того, на 60% увеличилось число обращений в связи с суицидальным поведением подростков, указал Тимербулатов.

Во время первой волны коронавируса в России неблагополучные психические реакции на фоне самоизоляции и дистанционного обучения появились у 80% школьников, установил Национальный медицинский исследовательский центра здоровья детей Минздрава. У примерно половины из них зафиксировали депрессивные состояния, еще у половины — астенические состояния.