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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи зафиксировали рост обращений россиян к психологам на фоне пандемии

В Москве с марта по конец 2020 года за неотложной психологической помощью обратилось на 28% граждан больше, чем годом ранее. Такую же тенденцию специалисты отметили и в других регионах
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

За период пандемии коронавируса в России выросло число граждан с тревожными и депрессивными расстройствами — в разных регионах число обратившихся за психологической или психиатрической помощью увеличилось от 10% до 30%, сообщает газета «Коммерсантъ».

В Санкт-Петербурге число обращений к психиатрам за время пандемии выросло на 30% по сравнению с 2019 годом, рассказала газете руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Центра имени Бехтерева Минздрава России Татьяна Караваева. Если говорить о психологической помощи, «то здесь цифры еще выше», указала она.

В департаменте труда и социальной защиты Москвы сообщили газете, что с 1 марта по 31 декабря прошедшего года на телефон неотложной психологической помощи «051» поступило более 71 тыс. звонков, что на 28% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Наиболее часто жалобы были связаны с депрессивными и стрессовыми состояниями, переживаниями о здоровье, зависимостями, конфликтами в семье и отношениях, проблемами одиночества, а также личностными и возрастными кризисами. Большая часть обратившихся — женщины (74,9%). Чаще всего за помощью обращались люди в возрасте 29–35 лет (26,1% обратившихся мужчин, 20,6% женщин) и 36–50 лет (27,9% мужчин, 29,6% женщин).

Главный психотерапевт минздрава Башкирии Ильгиз Тимербулатов сообщил, что весной прошлого года резко увеличилось (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) число обращений в связи с тревожностью (на 40%), паническими (36%) и навязчивыми расстройствами (30%). Осенью в Башкирии зафиксировали на 45% больше обращений с депрессиями, вызванными изоляцией, удаленной работой или семейно-бытовыми конфликтами. Кроме того, на 60% увеличилось число обращений в связи с суицидальным поведением подростков, указал Тимербулатов.

Во время первой волны коронавируса в России неблагополучные психические реакции на фоне самоизоляции и дистанционного обучения появились у 80% школьников, установил Национальный медицинский исследовательский центра здоровья детей Минздрава. У примерно половины из них зафиксировали депрессивные состояния, еще у половины — астенические состояния.

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В Воронежской области в службу экстренной психологической помощи в 2020 году поступило 10,1 тыс. обращений, что на 10,4% выше, чем в 2019 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные местного депздрава. В минздраве Приморья сообщили газете, что в 2020 году в диспансерном отделении краевой клинической психиатрической больницы зафиксировали 126 тыс. обращений, что на 10% превысило значения прошлого года. При этом каждый пятый запрос касался психических и невротических нарушений из-за коронавируса.

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Доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Марина Артемьева в беседе с газетой отметила, что при изучении последствий острых респираторных инфекцией, вызванных другими коронавирусами, замечено, что 30% больных потом обращаются к неврологам. «Психозы и депрессии в отдаленном периоде развиваются у 10%», — сообщила Артемьева.

В ноябре опрошенные РБК врачи сообщили о росте числа жалоб на проблемы с памятью, ориентированием во времени и пространстве после перенесенного коронавируса. К патологиям нервной системы может приводить нарушение функций легких, развивающееся при коронавирусной инфекции, говорил главный врач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.

Неврологические и психические расстройства со стороны центральной нервной системы могут возникнуть при каждом тяжелом инфекционном заболевании, сообщил терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко. По его словам, инфекция может сама по себе повреждать нервные волокна. «Что касается центральный функций головного мозга, то они могут повреждаться из-за токсического влияния, из-за которого может образовываться токсический отек головного мозга. И практически у всех наблюдается депрессия», — рассказывал Карабиненко.

Автор
Анастасия Батманова
пандемия коронавирус психологическая помощь
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