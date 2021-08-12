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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ создаст новую группу по изучению происхождения коронавируса

Она в том числе будет способствовать проведению дополнительных исследований, которые рекомендовала группа, побывавшая в Ухане в январе и феврале. Кроме SARS-CoV-2 группа будет изучать происхождение и других вирусов
Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создает новую группу с консультативными функциями, которая будет заниматься изучением новых вирусов, в том числе SARS-CoV-2, говорится в заявлении организации.

«Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов (SAGO) представляет собой новую консультативную группу при ВОЗ, которая будет отвечать за консультирование ВОЗ по разработке глобальной структуры для систематического изучения обстоятельств появления новых патогенов с пандемическим потенциалом. В отношении SARS-CoV-2 она будет способствовать быстрому проведению исследований, рекомендованных в отчете в марте 2021 года», — сообщили в ВОЗ.

Организация объявила открытый конкурс на участие в SAGO и надеется, что все входящие в нее страны откликнутся. «ВОЗ надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению [происхождения] SARS-CoV-2, а также других миссий, изучающих происхождение, например, SARS-CoV, MERS-CoV, птичьего гриппа, возбудителей лихорадки Ласса и лихорадки Эбола.

Как ВОЗ расследует происхождение COVID-19 в Ухане. Фоторепортаж
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В ВОЗ напомнили, что в отчете о первой фазе исследований происхождения коронавируса говорилось, что научных данных пока недостаточно для опровержения какой-либо гипотезы. «В частности, для рассмотрения «лабораторной гипотезы» важно иметь доступ ко всем данным, учитывать передовую научную практику и изучать механизмы, уже существующие в ВОЗ», — подчеркнули там.

Ранее в четверг эксперт ВОЗ, который возглавлял миссию в Китае, Питер Эмбарек допустил, что «нулевым пациентом», заболевшим COVID-19 в Ухане, мог быть сотрудник лаборатории, который проводил исследования. Об этом Эмбарек заявил в интервью датскому телеканалу TV2.

«Сотрудник [лаборатории], заразившийся в полевых условиях при взятии проб, подпадает под одну из возможных гипотез. Вирус в этом случае мог попасть к человеку от летучей мыши. В этом случае речь будет идти именно о лабораторном работнике, а не о случайном сельском жителе или другом человеке, который регулярно контактирует с летучими мышами», — пояснял он.

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СМИ узнали выводы ВОЗ о происхождении коронавируса SARS-CoV-2
Общество
Фото:Ann Wang / Reuters

При этом он подчеркнул, что эксперты ВОЗ не нашли прямых доказательств того, что вспышка коронавируса связана с исследованиями летучих мышей, проводимых в лабораториях в Ухане.

В феврале Эмбарек сообщил, что эксперты сочли маловероятной версию об искусственном происхождении вируса, то есть создании его в лаборатории.

Более вероятными в ВОЗ, по его словам, посчитали три остальных версии: прямое заражение человека от летучих мышей, передача от промежуточного вида животных, передача через продовольственную цепочку (например, если вирус попал в Ухань издалека, сохранившись на замороженных продуктах).

В итоговом докладе ВОЗ подтвердила, что версия о распространении вируса вследствие утечки из лаборатории крайне маловероятна.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
коронавирус COVID-19 ВОЗ Китай
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