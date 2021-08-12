ВОЗ создаст новую группу по изучению происхождения коронавируса

Она в том числе будет способствовать проведению дополнительных исследований, которые рекомендовала группа, побывавшая в Ухане в январе и феврале. Кроме SARS-CoV-2 группа будет изучать происхождение и других вирусов

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создает новую группу с консультативными функциями, которая будет заниматься изучением новых вирусов, в том числе SARS-CoV-2, говорится в заявлении организации.

«Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов (SAGO) представляет собой новую консультативную группу при ВОЗ, которая будет отвечать за консультирование ВОЗ по разработке глобальной структуры для систематического изучения обстоятельств появления новых патогенов с пандемическим потенциалом. В отношении SARS-CoV-2 она будет способствовать быстрому проведению исследований, рекомендованных в отчете в марте 2021 года», — сообщили в ВОЗ.

Организация объявила открытый конкурс на участие в SAGO и надеется, что все входящие в нее страны откликнутся. «ВОЗ надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению [происхождения] SARS-CoV-2, а также других миссий, изучающих происхождение, например, SARS-CoV, MERS-CoV, птичьего гриппа, возбудителей лихорадки Ласса и лихорадки Эбола.

В ВОЗ напомнили, что в отчете о первой фазе исследований происхождения коронавируса говорилось, что научных данных пока недостаточно для опровержения какой-либо гипотезы. «В частности, для рассмотрения «лабораторной гипотезы» важно иметь доступ ко всем данным, учитывать передовую научную практику и изучать механизмы, уже существующие в ВОЗ», — подчеркнули там.